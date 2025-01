Stackars Liam hemsworth är i en ordentlig uppförsbacke när han axlar rollen som Geralt i nästa säsong av The Witcher-serien på Netflix. Med plattformen har annat häxkarlsrelaterat på gång, nämligen ytterligare en animerad film.

Den förra hette Nightmare of the Wolf och fokuserade på Geralts mentor Vesemir, men den här gången är det Geralt som står i strålkastarljuset. Och inte vilken Geralt som helst, för det är Doug Cockle som gör rösten åt honom, precis som i spelen.

Filmen heter The Witcher: Sirens of The Deep och har nu fått en ny trailer, som inte bara visar vår kära häxkarl, utan även andra bekanta ansikten, som Dandelion. Den baseras på novellen A Little Sacrifice från samlingen Sword of Destiny.

Premiären sker den 11 februari på Netflix.