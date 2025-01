Under varje år – från 2004 till 2024 – har Nintendo vunnit över Playstation-spel sett till den japanska försäljningen av fysiska spel. 2023 fick vi inte in ett enda Playstation-spel på topp 10, men i år blev det faktiskt ett. Final Fantasy VII Rebirth (PS5) kniper just den tionde platsen.

Dragon Quest 3-remaken hittar vi på fjortonde plats, men utöver dessa har vi idel Switch-spel. Evergreens som Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate och Animal Crossing: New Horizons fortsätter sälja i hundratusentals exemplar, och bästsäljaren heter Super Mario Party Jamboree med drygt 950 000 sålda ex. Med andra ord: ingen miljonsäljare under 2024.

I fjol fick vi faktiskt tre: Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 och Super Mario Bros. Wonder.

Det är Famitsu (via VGC) som redovisar siffrorna, som alltså gäller fysisk försäljning i Japan. 2025 förväntas Switch 2 släppas, så att Nintendo vinner i år igen är definitivt mer än sannolikt.

Switch passade under 2024 på att bli den mest sålda konsolen genom tiderna i Japan.

10 bästsäljarna i Japan 2024 (fysisk försäljning)