Need for Speed-teamet hos Criterion ansluter sig till sina kollegor i arbetet med Battlefield. Som företag var det viktigt för oss att under det senaste året lyssna på vår Need for Speed-community och använda deras feedback till att skapa innehåll till Unbound.

Med en ökad förståelse för vad våra spelare vill ha i en Need for Speed-upplevelöse, planerar vi att återvända till serien på nya och intressanta sätt.