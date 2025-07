Namninsamlingen och initiativet Stop Killing Games har fått stor uppmärksamhet, och målet är att EU ska titta på fenomenet med spelutvecklare som slår igen spel efter några år och därmed berövar betalande kunder på möjligheten att fortsätta spela dem. Initiativet menar att utgivarna borde vara tvungna att se till att konsumenter kan fortsätta att nyttja vad de har betalat för, till exempel genom att göra det möjligt att lägga upp egna servrar eller att spelen åtminstone förblir spelbara offline.

Lobbyorganisationen Video Games Europe uttalade sig tidigare under månaden och menade att detta är en omöjlighet för vissa spel och att spelutgivare måste få stänga vissa spel fullständigt. Nu har även Ubisoft gjort ett uttalande, efter att en aktieägare frågat vd:n Yves Guillemot frågats om han stöder initiativet (via Game File – betalvägg).

Guillemot svarade att de alltid ger stort stöd till sina spel för att säkerställa att de kan spelas 24/7, och därtill information om hur länge spel kan spelas såväl som förvarningar ifall de kommer att slå igen.

Man tillhandahåller en tjänst, men inget är hugget i sten och till slut kan tjänsten slå igen. Inget varar för evigt och vi gör vårt bästa för att se till att allt går bra för alla spelare och köpare, för alla spel kan uppenbarligen inte stödas för alltid. Men det är ett problem som vi jobbar på. Det är något som branschen som helhet jobbar på, att minimera påverkan på spelare. Men det är uppenbarligen nåt man måste ha med i beräkningarna.

Ubisoft är extra relevanta i sammanhanget eftersom de slog igen The Crew under 2023 och tog bort det från köparnas konton. Som plåster på såren erbjöd de uppföljaren The Crew 2 för tio kronor under en vecka, och ramaskriet har även lett till ett löfte om att både The Crew 2 och The Crew Motorfest ska få offlinelägen i år, för att undvika att historien upprepas.