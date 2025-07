Det var ett tag sedan vi fick ett nytt Ghost Recon-spel. Sist ut var Breakpoing från 2019, och vi var även på väg att få gratistiteln Frontline, men den skrotades under 2022. Men spökspanarna ska faktiskt återvända, bekräftade Ubisoft nyligen vid ett möte med investerare (via Gamefile – betalvägg).

Det bjöds in direkt på någon jättekonkret information, utan det rör sig om två kommentarer som gjords lite i förbifarten. Först sa vd:n Yves Guillemot att:

Vårt mål är även att göra stora framsteg på den växande marknaden i stort genom att fortsätta att förbättra de upplevelser vi erbjuder just nu och dra nytta av kommande lanseringar, såsom The Division och Ghost Recon.

Ekonomichefen Frederick Duguet sa även senare att de kommer att använda investeringen från Tencent till framtida utveckling av stora varumärken:

Så vi har … Ghost Recon är bara ett exempel på våra spel av FPS-typ.

Det har florerat rykten om spelet ifråga tidigare, som sägs gå under arbetsnamnet Over och utspela sig under ett fiktionellt krig, med spel som Modern Warfare, Battlefield, Squad och Ready or Not som inspirationskällor.