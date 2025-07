I veckan släpptes VOID Interactives SWAT-inspirerade skjutare Ready or Not på konsol. Spelet har funnits till PC sen 2023 och åren innan fanns det i Early Access. Spelet blev snabbt populärt då det fanns ett sug efter denna typ av just taktiska FPS.

Den 15:e släpptes spelet på konsol så nu kan även inbitna soffkrigare få chansen att hoppa in VOIDs taktisk skjutare. Förutom PC så finns spelet tillgängligt på Xbox Series och PS5 när detta skrivas.