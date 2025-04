I helgen fick vi äntligen gameplay från Bungies nya Marathon. Det släpps 23 september i år och blir en "lagbaserad extraction-skjutare" där lag om tre möter upp till arton andra spelare.

Det luktar kanske free-to-play, men teamet avslöjar: nope. Marathon blir en "premium-produkt" men inte en "fullpris-titel" (via VGC). Joe Ziegler, regissör, förklarar i podcasten Friends Per Second att man hoppas det som visats är spännande nog för att spelarna ska "våga ta språnget". Man är besluten att fortsätta ta spelet till nya höjder med nya säsonger framöver, utan att höja priset.

Det vi hoppas att alla förstår är att vi fokuserar på att göra något fantastiskt, och vi tycker att startpunkten är väldigt stark just nu. Alla har sin egen uppfattning om vad som är rätt pris.

23 september sker releasen till pc, Playstation 5 och Xbox Series X|S.