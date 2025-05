Än finns det liv i The Division 2, vilket Ubisoft markerade i början av året genom att utannonsera ett nytt DLC vid namn Battle for Brooklyn, som inte helt oväntat tar oss till denna ikoniska del av New York.

I dag är det dags för släpp, vilket firas med en lanseringstrailer som bland annat bjuder på spelhistoriens fjösigaste granatkast. Vi ska återigen ta oss an Cleaners och Rikers, som har utökat sin arsenal med nåt de kallar för Purple Flame.

År sju har dessutom sparkat igång, och utvecklarna planerar bland annat att göra det lättare för nya spelare att komma in i spelet, tillföra mer djup i end-game och solidifiera säsongerna som grundstenen för spelupplevelsen.

Spelet släpps dessutom på Game Pass i dag.