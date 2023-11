En Football Manager-save bör enligt min åsikt, precis som en sund fotbollsklubb, drivas som ett långsiktigt projekt. I mitt fall började jag min fotbollsresa i FM 22 med Assyriska, där jag prompt fick sparken efter 6 dagar. Via reservlag i Spanien, asiatiska Champions League-vinster och argentinska rivalderbyn har jag nu slutligen landat i Liverpool. Jag har plockat med mig det argentinska underbarnet jag lät debutera som 16-åring, återförenats med den spanska mittbackstalangen jag tränade för ett decennium sedan, och även värvat min egen son. Och nu, lagom till att jag håller på att förverkliga min dröm, ska utvecklarna övertala mig att överge all den tid jag investerat och de fantastiska berättelser som växt fram för att börja om från noll igen.

Fast i år är det annorlunda. Football Manager 2024:s absolut största och mest efterlängtade feature är möjligheten att importera saves från FM 23 (äldre versioner går inte, tyvärr, så min FM 22-save får förpassas till historien). Det som tidigare sades vara omöjligt är nu supersmidigt: bara starta spelet och klicka på FM 23-fliken när du laddar en save – klart! Du fortsätter exakt där din FM 23-save var.

Chelsea möter Tottenham (precis som på måndag!). Du kan nyttja mellanhänder när du köper nya spelare. Höjdpunkt! I alla fall för ena laget... Här har vi en bekant spelare. Det gäller att ta bra betalt. Ny match, nya möjligheter.

Väl inne i spelet märker man snabbt av nästa del som fått sig en rejäl uppdatering: matchmotorn. Grafiskt är det inte någon jätteskillnad mot tidigare, men spelaranimationerna har verkligen fått ett lyft och flyter mycket bättre än förut. Spelarnas bollbehandling märks tydligare, och deras rörelser och interaktioner även utan boll är mer verklighetstrogna. Jag upplever mer variation i vad som händer. Där jag för några år sedan nästan kunde förutse vad som skulle hända för att jag sett samma mål eller typ av höjdpunkt hundra gånger tidigare, blir jag nu oftare överraskad. De mål som görs är varierade, snabba kontringar känns lika spännande eller farliga som när jag ser på mitt eget lag på tv, och till och med spelarnas missförstånd på planen andas realism. Borta är de skruvade 50-meters-krossbollarna som satt på stortån varje gång – det känns helt enkelt inte längre som att bollen går på räls mellan spelarnas fötter. Nyhetens behag kommer antagligen släppa lite efter 40+ timmar med spelet, men jag upplever det som ett stort steg framåt.

Jag ska erkänna att jag dock inte lagt jättemycket fokus på de omarbetade fasta situationerna, utan har delegerat det till min tränarstab. Det är det fina med FM. Du kan helt enkelt anställa någon som sköter delar av jobbet åt dig: fasta situationer, träningar, scouting, med mera. Det är upp till var och en hur man vill spela, och känner jag mig själv rätt lär det sluta med att jag grottar ner mig i det när jag jagar marginaler i spanska division 2 om någon månad. Det enda jag möjligtvis kan klaga på är att det känns som att en majoritet av alla nickar som inte blir mål seglar precis över ribban på exakt samma sätt, vilket bryter inlevelsen lite grand.

Missar din anfallare massor med lägen kanske det är dags att dyka ner i transfermarknaden. Även här har Sports Interactive förändrat och förnyat. Man kan erbjuda spelare via TransferRoom precis som klubbar gör på riktigt, eller ta hjälp av mellanhänder för att hitta intressenter till ens målsumpande anfallare (mot en del av köpesumman, såklart). När man försöker värva en ny stjärnstriker kan man utnyttja agenterna för att sätta press på spelarens lönekrav, förväntad speltid, med mera – det är välkommet. Dessutom ska AI-tränarna nu agera smartare när de värvar spelare. Jag har inte kunnat dra några slutsatser om detta ännu, det är sådant man brukar märka ett par säsonger in i spelet.

Om detta är en scoutrapport för Football Manager 2024 så har vi nu kommit till de negativa aspekterna. Det som kanske stör mig mest, och som jag inte kan göra något åt, är användargränssnittet. Jag har säkerligen uttryckt det tidigare år också, och jag saknar att inte kunna kontrollera UI:n mer. Exempelvis är fönstret där du tar ut matchtruppen lika litet oavsett om upplösningen är 1 920 eller 3 440 pixlar bred. Istället måste jag titta på ett omklädningsrum i bakgrunden. Jag vill kunna se mer information – det är ju det spelet går ut på!

Gränssnittet i ultrabred form lämnar en del ytor.

Detsamma gäller under matcherna, där kan jag inte välja exakt vilken statistik jag ska få se eller hur (som jag kunde redan i FM 15). Och ska nu xG, bolltapp på defensiv planhalva eller annat statistiknörderi vara till någon nytta vore det bra att få se dem under matchen. I grunden är det inget större fel på gränssnittet i sig. Man kan anpassa vyer så man får exakt den info man vill ha. Det är kanske mer ett önskemål från min sida, när jag är 200 timmar in i en karriär och snabbt vill kunna se skillnaden på hur bra mina två centermittar faktiskt spelat utifrån min taktik – men måste scrolla och leta informationen för att allt jag vill ha med inte får plats. Samtidigt ska det sägas att Sports Interactive prioriterat bra här. Spelet processar snabbt även när jag laddat in ett tiotal ligor och har en databas på ca 120 000 spelare. Då framstår menyklagan som mindre viktig.

Andra små minus är att det, trots nya tillskott, saknas en del licenser, klubbnamn, och loggor, som t.ex. Premier League, La Liga, med mera (men som varje inbiten FM:are vet går det att åtgärda med lite meck!). Landslagsuppdragen har fått vissa förbättringar men erbjuder fortfarande inte särskilt mycket.

Sports Interactive har, på det stora hela, lyckats förträffligt med första steget av sin förnyelseresa. Och framöver har jag inte längre någon anledning att skippa något års utgåva eftersom jag inte längre tvingas överge min save när Football Manager 2025 släpps.

Fotnot: Pc-versionen testad. Olika versioner av FM 24 släpps även till konsoler och mobila format.