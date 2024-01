Så var det dags igen! Ett av spelvärldens längst pågående familjedraman får sin fortsättning och ännu en gång slår Bandai Namco på stora trumman för att sammankalla till “The King of Iron Fist Tournament”! I den senaste upplagan av slagsmålssagan är det storyläget “The Dark Awakens” som står längst fram i strålkastarljuset och trots ett digert karaktärsgalleri är det återigen Mishimafamiljen som står i centrum.

Tekken 7 avslutades i ett klimax där Kazuya Mishima hivade farsgubben Heihachi med huvudet före rakt ner i en aktiv vulkan och nu är det alltså dags att följa upp cliffhangern som sjuan lämnade oss med. Den som förväntade sig en storslagen fortsättning kommer inte bli besviken.

Den djävulsbesatte företagspampen Kazuya Mishima är numera herre på täppan och med hjälp av sin privata armé har han lagt världen för sina fötter. Samtidigt finns det en motståndsrörelse och tillsammans med den hårdsparkande Jin Kazama, ingen annan än Kazuyas lika demoninfesterade son, är de mänsklighetens enda hopp. Efter att ha kraschat pappas helikopter med en egenhändigt ivägslungad motorcykel följer en sammandrabbning lika bombastisk som slutstriderna i många andra titlar. Sparkar riktas, laserstrålar avfyras och hela kvarter jämnas med marken. När röken väl lagt sig konstaterar Kazyua ledigt att ”Makt och styrka är det enda som räknas” varpå han än en gång initierar en ny upplaga av kampsportsturneringen “The King of Iron Fist Tournament”, men med twisten att varje deltagares hemland nu står på spel ifall denne förlorar!

"Tekken 8 startar på högsta växeln"

Tekken 8 startar på högsta växeln och man presenteras för en salig blandning av bevingade demoner, exploderande satelliter och knutna nävar. Initialt känns det nästan mer som ett nytt kapitel i Bayonetta-serien än ett traditionellt fightingspel. Utvecklarna bjuder på duktigt snygga och välkoreograferade mellansekvenser som ofta sömlöst övergår i nästa spelsession. Tempo, anslag och ambitionsnivån känns riktigt uppskruvade jämfört med föregångaren. Storyläget är grandiost och närmar sig nästan urspårning mot slutet.

Kazuya blänger på dig redan från huvudmenyn. Ju bättre du blir i RPG-läget desto fler arkadhallar kan du besöka. Jin Kazama är mänsklighetens enda hopp! Veteranen Paul Phoenix är tillbaka - med en aningen tröttare frisyr

"En sorts RPG i miniformat"

Förutom huvudberättelsen som underhåller i en handfull timmar finns ett gammalt hederligt arkadläge, kortare karaktärsberättelser, volleyboll-minispelet “Tekken-bowl”, multiplayer samt nyheterna “Super Ghost Battle” och “Arcade Quest”. Det sistnämnda är en sorts RPG i miniformat där du skapar en avatar med målet att ta vägen till Tekken-eliten via arkadhallarna. I sann rollspelsanda har du din lilla grupp av vänner som alla har sina egenheter och anledningar att spela just Tekken. Här får du lära dig grunderna i spelet samtidigt som motståndet, i form av andra arkadbesökare, blir allt svårare.

Jag trodde på förhand att “Arcade Quest” skulle vara en parantes i sammanhanget, men det är faktiskt riktigt välgjort och presenterar såväl enklare som mer avancerade tekniker på ett pedagogiskt sätt. Mycket kretsar kring vilken fighter som du valt att satsa på och jag kan mycket väl tänka mig att spela om läget när jag känner för att prova lyckan med någon annan pugilist.

“Super Ghost Battle” är delvis sammankopplat med RPG-läget men går att nå direkt från huvudmenyn. Där skapas AI-kloner baserade på hur du spelar olika karaktärer och du kan både möta dig själv och andras spöken. Om du befinner dig i en multiplayerlobby kan du välja att möta spökversionerna av de närvarande spelarna. Det ska också vara möjligt att ladda ner andras kloner för att träna mot specifika karaktärer eller e-sportsprofiler.

Arcade Quest är perfekt för alla nykomlingar. Tekken Bowl är som volleyboll, fast mer våldsamt. Story-läget känns både påkostat och underhållande.

Jag har alltid tyckt att Tekken varit aningen enklare att komma in i för casualspelare jämfört med konkurrenterna, och mycket är sig likt denna gång. Förutom styrdonet har du fyra knappar att attackera med och det behövs inte så många komplicerade knappkombinationer för att ens karaktär ska dela ut en rad imponerande snytingar. Jämfört med Street Fighter, där du behöver bemästra kvarts- och helvarvsrörelser, är tröskeln mycket lägre, men för dem som vill ha det ännu lättare finns också något som heter “Special style“. Det är en ännu mer förenklad kontrollmetod som gör det möjligt att skicka iväg de allra mest fantasifulla rallarsvingarna med bara några enstaka knapptryck. Du kan dessutom växla till och från “special style” när som helst under striderna, så man känner sig aldrig låst eller begränsad.

Men utvecklarna har inte bara installerat låga trösklar, det är också väldigt högt i tak rent skicklighetsmässigt. Precis som tidigare kan du träna in långa, avancerade kombosträngar, olika sätt att jonglera dina motståndare och kraftfulla “Rage Arts” som kan användas för att vända matchen när du har lite hälsa kvar. En ny mekanik är “Heat-system”, en sorts överväxel som kan aktiveras och användas på olika sätt. Du kan gå in i “Heat-state” en gång per runda och då förändras vissa attacker samtidigt som man får chans att förlänga eller bygga ihop olika attackkombinationer. Hur detta skulle implementeras på bästa sätt var en gåta för mig till en början, men genom att spela “Arcade Quest” kom jag underfund med hur det hela fungerade.

I multiplayer-läget fortsätter du att kontrollera din avatar i en större, mer spektakulär digital arkadhall med tillhörande butiker och platser att hänga på. Här kan du se andra spelare på samma server springa omkring, jämföra era stats och välja att utmana deras spöken ifall de själva är upptagna. Utformningen påminner lite om Capcoms lösning på onlinedelen i Street Fighter 6, men jag gillar paketeringen och inramningen bättre i Tekken 8. Allt fungerar ungefär som man kan förvänta sig och ju mer du slåss desto högre rang får du.

"Timmarna försvinner spårlöst när jag effektivt möblerar om plytet på motståndarna"

Bland samlingen av slagskämpar återfinns allt från högteknologiska robotar och pandabjörnar till diverse kampsportsutövare och cyborgninjan Yoshimitsu. Självklart återvänder andra favoriter, som brottarbrallan King och svenskättlingen Lars Alexandersson, men det finns även några nytillskott i form av superagenten Victor och den mystiska Reina. Du har också möjlighet att ändra din favoritkaraktärs utseende. Det finns inte oändligt med alternativ men tillräckligt för att man ska kunna få en någorlunda unik stil.

Jag har spenderat lejonparten av min speltid tillsammans med den mexikanske fribrottaren King. Då det från start finns ytterligare 31 figurer att bemästra, med fler på ingång som dlc, är det svårt att säga hur många timmar underhållning som man får i slutändan. Få saker i spelvärlden överträffar känslan när det verkligen klickar med en karaktär och den blir som en förlängning av dig själv. Nervositeten när det är snorjämnt inför den sista rundan går inte heller av för hackor och timmarna försvinner spårlöst när jag effektivt möblerar om plytet på motståndarna en efter en.

Får jag lov? Full fart framåt! Imponerande arenor i mängder. Min avatar är glad på insidan - jag lovar!

"Sällan har svettiga axlar och spretiga frisyrer sett tjusigare ut"

Hela våldsbaletten renderas i Unreal Engine 5 och sällan har svettiga axlar och spretiga frisyrer sett tjusigare ut. Musiken blandar allt från jazzig muzak till pumpande upptempolåtar beroende på situation och allteftersom bataljerna utkämpas demoleras såväl ansikten som arenor på spektakulära sätt. Något som ibland leder till att stridigheterna får fortsätta på en angränsande våning när både golv och bärande väggar förvandlats till smågrus.

Tekken 8 är ett ypperligt exempel på hur ett fightingspel ska se ut 2024. Det är svårt att hitta några egentliga svagheter annat än att arkadstickor inte är 100 % gångbara i alla situationer. Detta gäller när du behöver justera kameran i “Arcade Quest” och den digitala arkadhallen samt vissa partier i storyläget. På pc löste jag det genom att ha en vanlig handkontroll ansluten samtidigt och enkelt växla när behovet uppstår. Tekken-pappan Katsuhiro Harada och Bandai Namco levererar en slagkraftig och riktigt underhållande produkt fylld med förvånansvärt mycket kvalitativt innehåll. Tekken 8 är en hejdundrande slagsmålsfest som alla stryksugna spelare bör spana in!

Fotnot: Tekken 8 släpps den 26/1 till pc, PS5 och Xbox Series X/S. Testat på pc (Intel Core i7-12700H, RTX 3070 Ti, 16 GB RAM).