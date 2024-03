Secrets of Grindea är ett projekt som fått gå i slow cookern under de senaste 13 åren. Ni läste helt rätt: spelet är ett Kickstarter-projekt som varit under utveckling i över ett decennium och som nu äntligen är färdigt.

Det är ett actionbaserat RPG med pixelgrafik som spelar på retrosträngarna med toner av Zelda- och Secret of Mana-känsla. Men spelet handlar mer om vad namnet antyder, nämligen att hacka fiender och ”grinda” tills fingrarna blöder. Det innehåller dock andra moment som att bygga hus, fiska, crafta, tämja djur och minispel i massor.

Det kan svida att slå ihjäl små söta djur, men någon måste göra det. Levla upp vapnen i fas med hur du föredrar att slåss.

När jag börjar min resa i Grindea får jag skapa min lilla pixelavatar och blir sedan skickad av min pappa ned till foten av berget för att göra mitt mandomsprov. Detta fungerar också som en lektion i hur spelet fungerar. Det finns en berättelse, som jag tyvärr engagerar mig mindre än jag önskar. Men vad spelar det för roll när det är så kul att hacka fiender och levla?

Det som skiljer Secrets of Grindea från till exempel Zelda-spelen är att det har ett rätt komplext erfarenhetssystem. Här kan jag lägga poäng på en rad olika förmågor och magiska trollformler, vilket gör att jag kan forma min karaktär efter tycke och smak. Jag väljer att hacka mina fiender med tvåhandsvärd och bränna upp dem med eldbollar.

"Ibland tar det emot lite att bränna upp en stackars kanin"

På tal om fienderna så är de väldigt gulliga och ibland tar det emot lite att bränna upp en stackars kanin för den där pälsen som den tappar. Men här är det Darwins lag som gäller och jag är herren på täppan. I alla fall till jag möter första bossen och efter att ha bitit i gräset några gånger inser att jag faktiskt måste spela taktiskt. Döden spelar tack och lov ingen större roll då jag bara får börja om i rummet innan.

Grindea går dessutom att spela tillsammans med tre vänner och det gäller hela kampanjen. Detta är så klart ett stort plus: att kunna ringa en vän för att ta hjälp mot någon otäck boss och sen blir ju allting roligare i goda vänners lag. Förutom kampanjen finns det även ett arkadläge som fungerar som en så kallad rougelike där jag med ett liv får bygga en by och sen försöka ta mig så långt jag kan.

Secrets of Grindea är ett väldigt beroendeframkallande litet spel där tiden går skrämmande snabbt. Jag tänker att jag ska bara spela en halvtimme och sen har det helt plötsligt gått två timmar. Efter att ha bakat i ugnen i 13 år så är spelet varken bränt eller överkört. I stället finns det här ett roligt litet spel som jag nog kommer lägga ned mer tid i än jag kommer vilja erkänna.

Fotnot: Secrets of Grindea är släppt till pc.