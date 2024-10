Supermassive Games har enligt mig aldrig varit så bra som när de gjorde Until Dawn. 2015 var ett otroligt bra spelår med titlar som Bloodborne, The Witcher 3, Fallout 4 och Metal Gear Solid 5, och där får Until Dawn ses som en överraskning. Ett okänt spel från en okänd studio. Som definitivt var ett av årets höjdpunkter. Deras efterkommande titlar bör inte nödvändigtvis kallas dåliga, men Until Dawn är verkligen deras Rachmaninoffs tredje.

Det hela utspelar sig vid en avlägsen bergsstuga och följer åtta ungdomar som samlas för en helg, ett år efter en tragisk händelse som inträffade på samma plats. Vad som börjar som en oskyldig återträff förvandlas snart till en mardröm när de inser att de inte är ensamma i stugan – de jagas av en mystisk och farlig närvaro.

"Leker med teman som skuld, hämnd, överlevnad och gruppdynamik"

Spelet blandar flera typer av skräck, inklusive slasher-inspirerade sekvenser och psykologiska skräckelement. Det leker med teman som skuld, hämnd, överlevnad och gruppdynamik. Det utforskar också hur trauman och outredda konflikter kan driva människor till ytterligheter. Tonårsdrama är naturligtvis en del av storyn, men kanske det svagaste kortet. En rolig detalj med att spela Until Dawn idag är att Rami Malek, som spelar en av rollerna, var en relativt okänd skådespelare på tiden då det begav sig. Han slog igenom med tv-serien Mr. Robot som debuterade samma år som spelet, för att 2018 vinna en Oscar för bästa manliga huvudroll.

Until Dawns berättelse drivs av ett “butterfly effect-system”, där mina val och handlingar direkt påverkar hur historien utvecklas och vilka karaktärer som överlever. Beroende på valen kan handlingen ha flera olika slut, och relationer mellan karaktärerna förändras ständigt. Har du aldrig spelat det rekommenderar jag dig verkligen att göra det. För det är välgjort, välskrivet och har tillräckligt med twister och överraskningar för att inte trampa i standardfällorna för skräckgenren.

Ibland är det bättre att inte se ordentligt.

"Här saknas både optimering och omsorg"

Vi spolar fram till hösten 2024, och Until Dawn-remaken är släppt. Det största (och mest tydliga) nyheten är att Decima-motorn har bytts ut till Unreal Engine 5 vilket innebär grafiskt godis som bättre ljuseffekter, stöd för ray tracing, ökad detaljrikedom, nya animationer och mycket annat. Snyggt – absolut. Blir jag golvad? Absolut inte. För med stor krafter kommer ibland stora prestandaproblem. Och nog för att film rullar i 24 bilder per sekund, men mina spel ska helst rulla i mer än så. Här saknas både optimering och omsorg. Vilket är slarvigt.

Until Dawn hade fasta kameravinklar som gav en filmisk känsla, medan remaken introducerar ett nytt “over-the-shoulder”-perspektiv, vilket gör att jag kan uppleva händelserna ur en mer intim synvinkel. Vissa scener använder dock fortfarande de ursprungliga fasta kameravinklarna för att bevara den originella atmosfären. Personligen kan jag uppskatta ett fixerat perspektiv från berättarteknisk synvinkel. Det är förvisso en smaksak, men samtidigt tänker jag; varför fixa det som inte var trasigt?

Stämning så tjock att du kan skära loss en bit och ta med hem. (Vad du nu ska med den till.)

"Golare har inga polare"

Den stora frågan att granska är vem denna remake är gjord för. Först och främst – nya spelare som aldrig kommit i kontakt med spelet tidigare. Det är en no-brainer. Sedan har vi de dedikerade fansen, som troligtvis också kommer hoppa på denna remake. Även om vissa aspekter säkert kan vara en vattendelare. Sedan blir det lite knepigare. Jag gillar Until Dawn, har spelat igenom det ett par gånger. Och absolut, jag hade kunnat se mig själv köpa spelet om det inte vore för att jag tycker att prisbilden är lite skev. En prislapp på 499 kr hade varit mer klädsam än 749–799 kr, åtminstone i min bok. Är det då värt att spela om? Jag är ändå villig att säga ja. Det finns en anledning till varför, men jag kommer inte berätta varför. För jag är ingen golare. För golare har inga polare.

Moralen i sagan? Har du aldrig spelat Until Dawn, så är det go baby go. Har du spelat det tidigare och håller det som en av dina GOAT:s? Go baby go. Är du som jag, som gillar spelet och funderar på att spela det en gång till: wait for rea baby, just wait for a nice rea.

Fotnot: Until Dawn-remaken släpptes till pc och PS5 den 4 oktober. PS5-versionen testad.