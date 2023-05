Switch och Steam Deck är fanbärare för ett bärbart spelande som blir allt bättre. Framförallt Valves produkt har fått mycket uppmärksamhet: en flexibel maskin med ett spelbibliotek som växer i rask takt och där händiga köpare kan använda den Linux-drivna spelmaskinen till lite vad de vill. Sånt gillar vi gamers, och därmed har andra tillverkare börjat fila på egna varianter.

Logitechs satsning heter G Cloud och i dagarna släpps den i Europa. Som namnet skvallrar om så är streamat molnspelande den stora grejen, och eftersom det är långt mindre resurskrävande än att köra spelen direkt på maskinen behövs inte så kraftig hårdvara. Det brukar hålla nere vikt, storlek och pris. Logitech prickar två av tre, men missar det viktigaste – priset. För trots att G Cloud "bara" är en streaming-enhet kostar den mer än Switch och bara några hundra mindre än Steam Deck. Så vad är det man får för pengarna?

G Cloud är lika stor som Switch och har samma knapplayout.

Rent konkret alltså en streaming-enhet, men du kan även köra spel från Google Play på den Andriod 11-drivna enheten. Den har touchskärm men också gamepadkontroller av standardsnitt: analoga spakar, styrkors, fyra actionknappar, triggers och så vidare. Dessa används vid streamat spelande och i vissa (men inte alla) Google Play-titlar.

"G Cloud ligger mycket, mycket bättre i händerna"

Både storlek och kontroll-layout påminner om Nintendo Switch. Kontrollerna sitter bekvämt där de ska och känns bättre och lite mindre plastiga än på Switchen. Och G Cloud ligger mycket, mycket bättre i händerna tack vare greppvänliga utbuktningar på kortändarnas baksidor. Den väger cirka 460 gram, ett 50-tal gram mer än Switch. Jämfört med Steam Decks drygt 200 gram mer är den en lättviktare. En mycket bekväm sådan att hålla i, ska understrykas.

G Cloud drivs av en Snapdragon 720G-processor, förmodlgen för att orka driva Android-spel: spelstreaming kräver inte så mycket beräkningskraft. Däremot behövs bra wifi-anslutning, helst via 5 GHz-bandet. Av någon anledning saknas stöd för wifi 6 – stödet sträcker sig bara till wifi 5 (IEEE 802.11ac). Ej heller finns stöd för mobildata, så du får vackert dela din mobils nät om du ska försöka lira där wifi saknas. Men det är verkligen inte optimalt för den här hemmakära krabaten.

Skärmen är 7 tum stor (samma som Steam Deck och Switch OLED), av IPS LCD-typ och fixar 60 bilder per sekund i upplösningen 1 920 x 1 080. Den har alltså fler pixlar än nämnda konkurrenter. Samtidigt är den betydligt mindre och lättare än Steam Deck, detta eftersom den inte måste rymma massa kraftfull hårdvara som renderar spelen. Den känns ändå robust och välbyggd, och batteritiden på bortåt 12 timmar kan konkurrenterna bara drömma om.

I botten rullar Android, och på det vilar Logitechs egna gränssnitt.

Logitech har byggt ett eget gränssnitt som alternativ till vanliga Android. Det är ett ganska avskalat sådant där de vanligaste apparna frontas. Man får leta runt i systemet för att hitta mer avancerade inställningar, så användarvänligheten är inte den bästa. Det fixar inte heller multitasking, så öppnar du en ny app stängs den du använder. Men det går att köra ett ordinärt Android-gränssnitt också. Det bjuder dock på en del inkonsekvens i kontroller och navigering, så Logitechs variant är ändå att föredra om man primärt ska streama spel. Och det får man anta att många köpare tänker sig. Logitechs-gränssnittet visar appar för spelstreaming och annat (Chrome, mail, Netflix med mera) i en bläddrare mitt på skärmen, och i princip är det bara att koppla upp sig mot wifi, logga in på en tjänst och börja lira.

Molnspelande fungerar som alltid bäst i spel som inte är så snabba: shooters och racing är inte idealiska, om vi säger så. Forza Horizon 5 med Xcloud-streaming har känts trögt i styrningen, som om det svarar för sent på inputen. Inte alltid ska sägas, men några gånger så illa att jag betraktar det som ospelbart. Jag antar att det är Microsofts servrar som stökat, och då ska förstås inte G Cloud lastas för det. Men samtidigt visar det en svaghet med molnbaserat spelande kontra att köra spel direkt på enheten. Men för det mesta funkar det bra, och både Wreckfest och Dirt 5 har rullat utmärkt.

I något stillsammare spel som Sea of Thieves går det utmärkt att köra streamat, och det är riktigt trevligt att piratkriga i ryggläge i sängen. Till och med Microsoft Flight Simulator går att köra (om du gör dig omaket att lära dig kontrollerna), men kom ihåg förstoringsglaset om du vill se vad som står på instrumenten. Även Geforce Now gör bra ifrån sig med rätt sorts spel, som Portal 2 och Ori and the Will of the Wisps. Men shooters som Destiny 2 är sannerligen inte rätt spel för den är enheten.

Hörlursuttag och USB C-uttag sitter undertill.

Jag har också streamat spel lokalt via Steam Link och från en Xbox Series X. Båda fungerar fint när allt är igång, men det krävs lite handpåläggning för att komma dit. Det händer att spel hamnar bakom andra fönster vid Steam-spelande, och då kan man behöva pyssla i menyerna på pc:n. Det har också hänt att kontrollerna har slutat funka. Andra gånger har maskinen svårt att bestämma sig för om det är de fysiska kontrollerna eller pekskärmen som har kommandot. En konsekvens av att den ska funka med så många olika system, antar jag, men på det stora hela är sånt här inget större bekymmer. Däremot är för liten text ett återkommande problem: få spel byggs med 1080p-upplösning på 7 tum små skärmar i åtanke.

Logitech G Cloud är en hyfsat lättanvänd portabel spelplatta som för det mesta gör okej ifrån sig som plattform för molnspelande. Gillar man gaming med de för- och nackdelar som kommer med cloud gaming så gör den mycket rätt. Men den har en brist som är omöjlig att bortse från – priset.

"Riktpriset på

4 000 kronor

placerar

G Cloud i

en hopplös

position"

Riktpriset på 4 000 kronor placerar G Cloud i en hopplös position. Steam Deck börjar på cirka 4 700 kronor, och det är en mycket mer mångsidig spelmaskin där batteritid och vikt/storlek är de enda områdena som Logitech vinner. Decken kommer dessutom med både rejäl väska och laddare (Logitech skickar bara med en USB-sladd och tar 30 euro för en väska), vilket ytterligare krymper prisskillnaden. Och i den grundare änden av prisbassängen har vi Switch. Visst, ingen ärlig människa kan kalla Switch billig, men två av tre modeller kostar långt mindre och den tredje har en finfin OLED-skärm. Och även där kan du spela var du lira såväl i hemmet som på stranden, i bussen på väg till jobbet eller var du vill.

Så varför man ska välja en Logitech G Cloud framför dem är svårt att svara på. Det är synd, för det är en sån där grej man gärna hade plockat upp från soffbordet för lite mysspelande när andan faller på. Men då behöver prislappen klippas av på mitten.

Logitech G Cloud 3 Bra + Liten, lätt smidig + Fantastisk batteritid + Bra tjänster - Kostar mer än den smakar - Inte den roligaste mjukvaran - Finns bättre alternativ för samma pris Det här betyder betygen på FZ