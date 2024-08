Lenovo är ett respekterat och välrenommerat varumärke som har etablerat sig som en ledande aktör inom teknologibranschen. De erbjuder ett brett sortiment, med allt från smidiga ultrabooks och kraftfulla arbetsstationer till imponerande speldatorer. Dagens fokus ligger på just speldatorer, och för detta ändamål har Lenovo valt att skicka modellen Lenovo LOQ 15IAX9.

Under årens lopp har jag ägt flera Lenovo-datorer, både arbetsstationer och speldatorer. Därför ser jag fram emot att utforska en av deras nyare modeller och se hur företaget har utvecklats på senare tid. Häll upp en god dryck och gör dig bekväm, medan jag dyker ner i detaljerna och utforskar vad Lenovo har att erbjuda i mellansegmentet!

Lenovo LOQ-loggan på lockets främre högerkant.

Registrerad: 2020

Plats: Gävle

Specialitet: Datorer och spelmotorer Engagerad hårdvaruentusiast med stark passion för framförallt PC och PC-spel. André har varit aktiv medlem på SweClockers sedan 2011 och FZ sedan 2020, men har egentligen långt innan dess pillat med datorer. Redan vid 7 års ålder blev han introducerad till datorvärlden då han fick tillgång till sin första egna dator med en Intel Pentium 4. André är utbildad inom el och nätverk, men har sedan dess även utbildat sig inom VA- och miljöteknik. I övrigt besitter han bred teknisk kompetens inom hårdvaruteknik, kringutrustning och spelrelaterade områden likt spelmotorer. När det rör sig om hårdvara är det bärbart, ljud och kringutrustning som ligger närmast hjärtat. Utöver att häcka på diverse forum tycker André om att dominera slagfälten i Battlefield, leka borgmästare i Cities Skylines och måla Warhammer. Nattfotografering och fartyllda tvåhjulsäventyr är annars aktiviteter som avnjuts i utomhusmiljö. Sponsrat innehåll: Testpilot FZ:s testpiloter är medlemmar som på egen hand testar nya produkter i datorvärlden. Denna testpilot arrangeras av FZ på uppdrag av Lenovo som betalar för publiceringen. Uppdragsgivaren har inget inflytande över innehållet och testpiloten är helt fri att dra egna slutsatser.

Specifikationer

Lenovo har på papper en relativt okej balans när det kommer till komponenter och ren rå prestanda, där en Intel Core i5 12450HX paras med ett Nvidia Geforce RTX 4060 8 GB på 115 watt. För internminnet används två stycken stickor om 8 GB vardera för totalt 16 GB RAM i 4 800 MT/s. Till sist skymtas en 512 GB NVMe PCIe SSD för lagring av program, spel och filer. Bildskärmen består av en 15,6-tums IPS-panel som körs i upplösningen 1920 x 1080p FHD och upp till 144 Hz.

Datorn kommer med processor från Intel och grafikkrets från Nvidia.

Lenovo LOQ 15IAX9 Egenskaper Skärm 15,6 tum

1 920 x 1 080p FHD

144 Hz IPS med G-sync

300 cd/m² och 100% sRGB Processor Intel Core i5 12450HX

4 st. P-cores (snabba)

4 st. E-cores (energieffektiva)

12 st. trådar totalt Internminne 2 x 8 (16) GB SO-DIMM DDR5 4 800 MT/s Lagring 1 st. 512 GB m.2 PCie NVMe Gen 4x4 SSD Grafikkort Nvidia Geforce RTX 4060 8 GB (115 W TGP) Fysiska kontakter 1 st. USB 3.2 Gen 1 Type-A

2 st. USB 3.2 Gen 2 Type-A

1 st. USB 3.2 Gen 2 Type-C

1 st. RJ45 Gigabit ethernet

1 st. kombinerat hörlursuttag Trådlösa anslutningar Wi-Fi 6 2x2

Bluetooth 5.2 Strömmatning 1 st. 170 W nätadapter

60 Wattimmar batteri Dimensioner (BxDxH) 359.6 x 264.8 x 22.1 mm Vikt 2,4 kg Rekommenderat pris i testat utförande 13 999 kronor

Initialt har jag inte något att klaga på egentligen, det ser väldigt mycket ut som en dator i mellansegmentet, både sett till specifikationer och prislappen om dryga 14 000 kronor. Dock vill jag ändå påpeka att jag inte riktigt håller med denna konfiguration, där jag främst hade önskat se en större SSD på åtminstone 1 TB. 512 GB räcker inte långt med moderna AAA-spel.

Sedan borde det rimligen även rymmas en nyare processor i denna prisklass, likt Intel Core i5 13450HX eller i5 14450HX. Båda dessa skulle erbjuda två till prestandakärnor och fyra till trådar, där sistnämnda processorn även möjliggör högre hastighet på RAM. Två saker som skulle säkra datorns liv en längre tid framöver.

Första intryck och rundtur

Vid en första anblick ser det ut som vilken dator som helst, däremot har bakstycket en rätt intressant formgivning med tvåhörniga kanter. Utöver den något udda formgivningen är den silvergrå, kontra den annars svarta lackeringen som brukar pryda både kontorsdatorer och inte minst speldatorer. Överlag ser maskinen förvånansvärt subtil och proffsig ut, detta trots att locket har en relativt stor logga som bokstaverar ut produktserien LOQ.

Datorn är stilren och snygg. Bygkvalitén känns bra. Lenovo LOQ 15IAX9 har intressant form på bakpartiet. Högersidan bjuder på lättillgängliga anslutningar för exempelvis en mus. Lite stridsflygsplan-känsla över bakpartiet i profil. Vänster sida är helt kal. Undersidan av Lenovo LOQ 15IAX9. LOQ 15IAX9 med skärmen uppfälld.

På högersidan finns en USB Type-C och en USB Type-A-anslutning, det kombinerade hörlursuttaget samt en av- och påknapp för den inbyggda webbkameran och mikrofonen. Vrider jag runt datorn och inspekterar vänstersidan är det däremot helt kalt. Baksidan erbjuder diverse anslutningar likt HDMI, strömmatning, två USB-portar och avslutningsvis ethernet. Fläktutblåsen är riktigt snygga och ger ihop med de ortodoxa kanterna ett slags stridsflygplansutseende i bakre profil.

Med skärmen öppen syns det fullstora svenska ISO-tangentbordet och separerade piltangenter. Styrplattan är av det mindre slaget och sitter rätt långt ned. Avslutningsvis sitter startknappen i mitten mellan skärm och tangentbord. Övergripande känns datorn väldbyggd, utan gnissel och knakande. Gångjärnen på skärmen är stabila men ändå lättsamma att både öppna och stänga. Datorn är inte den lättaste, men lätt nog att hantera med en hand.

Skärm, tangentbord och övrigt

När det kommer till en bärbar dator är det viktigt att helhetsupplevelsen är bra, både kort- och långsiktigt. Här kommer allt från skärm, tangentbord, webbkamera och allehanda andra saker likt högtalare in i bilden. Jag tänkte övergripande gå igenom min upplevelse med Lenovo LOQ-datorn för bruksanvändning.

Antireflex-filtret är bra, men ljusstyrkan lämnar mer att önska. Chassit har en fin silver-yta som ser smaklig ut i morgonsolen, detta utan att verka plastig. Skärmen på Lenovo LOQ 15iAX9 kan vikas väldigt långt bakåt. Styrdonet sitter lite väl nära kanten av chassit. Webbkameran kikar fram i ramens övre kant.

Det första intrycket jag får av skärmen är ett positivt sådant. Panelen i åtminstone den dator jag har till hands lider av minimal mängd backlight bleed och IPS glow. Att det endast handlar om 1080p-upplösning är inte direkt något jag kan klaga på i detta prisspann heller. Webbkameran och den inbyggda mikrofonen lämnar däremot en del att önska, men detta borde inte vara någon nyhet då de flesta bärbara – inte minst spelinriktade modeller – alltid har varit dåliga på denna front.

Det vita bakgrundsbelysta tangentbordet är fullt godkänt för en bärbar dator; färddistansen är precis lagom för att inte råka trycka in en tangent av misstag, och trots att det rör sig om membranbrytare finns en tillfredsställande feedback och fjädring när tangenterna bottnar ut; detta utan att låta alltför mycket och riskera att störa omgivningen. Högtalarna är inte något att skriva hem om, men de gör jobbet dugligt nog i händelse av att hörlurar saknas.

Styrplattan är av det mellanstora slaget och sitter lite halvtokigt till då jag inte får något stöd av datorns chassi. Men utöver det ergonomiska perspektivet är det ändå ett rätt trevligt styrdon. Jag har inga problem att surfa, navigera menyer eller använda datorn till det mesta utanför spelandet. Det är inga konstigheter att använda flera fingrar för att gestikulera, och jag märker heller inte av några oavsiktliga inmatningar från exempelvis handled eller handflata.

Mjukvara

Jag önskar jag kunde säga att Lenovo har upplevts lika premium även på mjukvarufronten, men dessvärre är datorn fylld med enligt mig massa onödiga förinstallerade program. Bland annat finns McAfee antivirus, något jag omedelbart tar bort. Även vissa Lenovo-mjukvaror känns tämligen överflödiga – som Lenovo Arena och Lenovo Now.

Däremot finns det en guldklimp i högen; Lenovo Vantage. Ett program som styr det mesta i datorn, och som jag upplever vara det bästa på marknaden för syftet. Jag tänkte vi skulle kika lite närmare på detta program, där jag visar upp några nyckelfunktioner och gränssnittet.

Landningssidan för Lenovo Vantage. Under ström-fliken går det att se batteriets garantitid och hälsa, samt göra justeringar för laddning. Ljudfliken bjuder på justering av mikrofon. Bildskärm och kamera-delen tillåter justering av saker likt blåljusfilter, kamerans inställningar och lite annat ploj. Under avancerade inställningar hittar jag saker likt inställningar för brusreducering och styrplattans smarta gester.

När jag startar Lenovo Vantage möts jag av en landningsskärm. På denna kan jag övergripande se saker som processor- och grafikkortsanvändning. Här säger även programmet åt mig att jag saknar internetanslutning, vilket stämmer bra då jag inte har kopplat upp mig än. Till höger finns några snabbalternativ för att styra saker som snabbladdning, adaptiv bilduppdateringsfrekvens (G-sync) och aktivera det dedikerade grafikkortsläget samt koppla bort den integrerade grafikkretsen.

Vänder jag blicken nedåt kan jag se några snabbgenvägar till andra delar av programmet. Här kan jag bland annat kontrollera status för drivrutiner och allehanda uppdateringar, ställa in macros för numpad-delen av tangentbordet och justera strömprofilen på datorn. Under tabben "Medier" ligger fler intressanta saker; inställningar för webbkamera, ljud, inmatningsenheter som styrplatta och till sist avancerade inställningar. Övergripande är Lenovo Vantage både användbart och lättnavigerat, ett stort plus i min bok.

Prestanda

Trots ett gott antal anslutningsmöjligheter och godkänd initial upplevelse är det i slutändan den faktiska prestandan som spelar störst roll för de flesta gamers där ute. Det är dags att köra igenom testsviten för att se vad maskinen kan leverera.

När det kommer till inställningar används maximal prestanda i strömprofilen, medan Lenovo Vantage och dess temperaturläge är inställt på Balanserat tillsammans med Lenovo's AI-funktion; Lenovo AI Engine+, vilket dynamiskt justerar prestandan på datorn efter behov.

Syntetiska tester

För de syntetiska testerna använder jag mig av 3DMark-sviten; dessa tester är duktiga på att visa grafisk och blandad belastning av systemet. Samtliga drivrutiner är uppdaterade till senaste version, där grafikkortet rullar på GRD 560.70. Alla bakgrundsapplikationer som webbläsare, spel-launchers och dylikt stängs av för att inte påverka resultatet.

3DMark Steel Nomad-resultat. 3DMark Speed Way-testresultat. Resultat från 3DMark Time Spy Extreme. Inga konstigheter med rasteriseringsprestandan även i äldre DX11-testet 3DMark Fire Strike Ultra. Lenovo Vantage; dedikerat grafikkort är aktiverat, samt den balanserade profilen med Lenovo AI Engine+ för automatisk justering av prestanda.

3DMark Poäng Steel Nomad 2 098p Speed Way 2 409p Port Royal 5 512p Time Spy Extreme 4 384p Fire Strike Ultra 5 726p

Lenovo LOQ 15IAX9 glider genom de syntetiska testerna. I exempelvis strålspårningstestet Steel Nomad kan jag se att den mobila RTX 4060-grafikkretsen tillsammans med Intels i5 12450HX inte ligger långt bakom vad motsvarande stationära uppsättning skulle prestera. Även i klassiska rasteriseringstester som Time Spy och Fire Strike uppnås skapliga 4 380 respektive 5 726 poäng. På papper bör det finnas tillräckligt med prestanda för att möta de flesta titlar på marknaden.

Speltester

För speltesterna använder jag mig av en egen framtagen testsvit, där det är blandat med nyare och äldre titlar samt olika spelmotorer för att ge en så bred bild som möjligt. Samtliga spel körs med fördefinierade High-profilen om inte annat anges. DLSS eller FSR är aktiverat och satt till Quality-läget om speltiteln erbjuder detta. Övriga inställningar justeras inte.

Även med höga inställningar är det fullt möjligt att avnjuta ett spel som Marvel's Guardian of the Galaxy med hög bilduppdateringsfrekvens. Chernobylite tuggar på vida över 100 FPS, det finns här utrymme att höja de grafiska reglagen. Cyberpunk 2077 med fördefinierade High-läget och DLSS satt till Quality. Cyberpunk 2077 med fördefinierade lägsta RT-läge, samt DLSS återigen satt till Quality. Här flexar nu RTX 4060-kretsen i Cyberpunk 2077. RT är satt till Ultra ihop med DLSS och Frame Generation.

Lenovo LOQ 15IAX9 Medelvärde Chernobylite 133 FPS Metro Exodus Enhanced 91 FPS Marvel's Guardian of the Galaxy 115 FPS Tiny Tina's Wonderlands 103 FPS Red Dead Redemption 2 69 FPS Cyberpunk 2077 99 FPS Cyberpunk 2077 – RT Low 78 FPS Cyberpunk 2077 – RT High + FG 77 FPS

Med testerna avklarade är det trevliga siffror som landar i tabellen. Lenovo LOQ 15IAX9 med Intel Core i5 12450HX och Nvidia Geforce RTX 4060 mäktar utan problem med att driva runt de flesta spelen med många bildrutor per sekund – åtminstone i den inbyggda 1080p-upplösningen. Det är inte förrän jag kastar in Red Dead Redemption 2 och Cyberpunk 2077 tillsammans med en skaplig mängd strålspårning (RT) på maskinen som jag upplever lite lägre bilduppdateringsfrekvenser.

I fallet Cyberpunk 2077 kan detta enkelt lyftas med hjälp av Nvidia-tekniken DLSS 3 och Frame Generation (FG). Med DLSS i Quality-läget och FG aktiverat går det fortsatt att spela över den gyllene 60 FPS-gränsen även med RT uppskruvat till relativt höga nivåer. För den som inte bryr sig om alla dessa extra ljusstrålar och reflektioner går det utmärkt att sänka dessa och avnjuta en desto högre bilduppdateringsfrekvens istället.

När det kommer till ljudnivå och värmeutveckling är det inga konstigheter med Lenovo-datorn. Såklart blir det lite väsande ljud när fläktarna varvar upp för att driva runt spelen så väl som den gör. Men detta är att förvänta med en bärbar speldator i slutändan, och jag tycker att ljudprofilen är hanterbar och inte speciellt störande i det här fallet.

Sammanfattning

Lenovo LOQ 15IAX9 marknadsförs som ett instegsalternativ, men i praktiken faller den någonstans mellan insteg och premium. Datorn kommer bestyckad med en Intel Core i5 12450HX, 16 GB RAM och ett Nvidia Geforce RTX 4060 8 GB med 115 watt TGP. Övrigt huserar datordelarna i ett silvergrått chassi och ackompanjeras av en 15,6 tum 1920 x 1080p-upplöst skärm, som drivs i upp till 144 Hz samt har adaptiv synkronisering i form av G-Sync.

Datorn i all sin glamour, badandes i morgonsol. Baksidan är en av de snyggaste bakdelarna jag sett på en bärbar dator.

När det kommer till byggkvaliteten är det en solid maskin. Jag upplever inga knyckigheter eller knakande, och gångjärnen är som sedvanligt på Lenovo-datorer mycket bra. Testexemplaret uppvisar en god panel med minimal backlight bleed och är dugligt ljusstark för allt utom att sitta i direkt utomhusmiljö. Att det finns G-sync på den inbyggda skärmen är ett stort plus. Tangentbordet och styrplattan får även dessa en tumme upp från min sida, även om styrdonet gärna hade fått vara lite större och möjligen placerats lite mer uppåt för att låta chassit agera handlovsstöd.

Mängden mjukvara lämnar även detta lite mer att önska; en hel del program som McAfee antivirus, Lenovo Now och Lenovo Arena hade mer än gärna inte fått vara installerade från fabrik. Däremot Lenovo Vantage, det program som styr det mesta i datorn som ström- och prestandaprofiler – det är en klassledande mjukvara. När det kommer till reell prestanda räcker det och blir över för den inbyggda 1080p-upplösningen. Inte något spel jag testade hade problem att hålla sig över den magiska 60 FPS-gränsen, inte ens Cyberpunk 2077 med strålspårning (RT) aktiverat.

Lenovo LOQ 15IAX9 är en rätt trevlig dator, men som lider av konstiga komponentval.

Övergripande är Lenovo LOQ 15IAX9 en trevlig maskin att använda, däremot har jag två punkter gällande specifikationerna som jag ställer mig tveksam till. Att det sitter en ensam 512 GB SSD i en speldator för närmare 14 000 kronor är oförsvarbart; minst 1 TB lagring är att förvänta sig år 2024 med ständigt växande filstorlekar i AAA-speltitlar. Likaså är det en två generationer gammal processor ur Intels 12:e generation.

Men för den som inte räds att öppna och uppgradera den interna lagringen själv i efterhand, eller behöver den extra prestandan som en nyare generation av processor skulle erbjuda, är datorn ett alternativ att överväga. Det är mycket dator i ett väl paketerat format, och definitivt en produkt att hålla ögonen på under kampanj!

Lenovo LOQ 15IAX9 i testat utförande finns tillgänglig hos svenska återförsäljare till det rekommenderade priset om 13 999 kronor.