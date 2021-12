Årets FZ Game Jam är som bekant avgjort, och de 17 deltagarna har tagit emot folkets hyllningar. Nu dyker vi lite djupare, och tar ett snack med de tre toppvinnarna. FZ ställde några snabba frågor till kreatörerna och FZ-forumiterna RiddarKatig, Verdurakh och Morti. Vi fick både extremt utförliga och mer kortfattade svar - här finns många tips att ta med sig för framtida Spelsyltare!

Stort tack till alla deltagare, och mycket nöje med läsningen.

@Verdurakh - skapade spelet Speed Escape FZ Hur kommer det sig att du spelet blev som det blev? Hur gick tankarna?

Har länge velat lära mig lite att göra spel i Unity så tycker att det var ett bra tillfälle.

Hade redan bestämt mig för att göra en platformer av något slag för jag är inte så grafisk av mig och när temat kom så hade jag bestämt mig för några ledord.

- Ska gå att tävla i (kan jämföra points)

- Ska gå att speedrunna (visas tid) Mycket av idéerna kom dock allt eftersom man kodade, 25 liv var första idéen, 25 sekunder batteri kom sen för att snabba upp tempot lite, slutgiltiga kom 25 kugghjul per bana som en collectible. Har du gjort spel förut?

Ja, jag har gjort en del småspel under ganska lång tid, alltifrån använt färdiga motorer till gjort mina egna för webb och android. Inget stort dock. Vilka tips skulle du vilja ge framtida Spelsyltare?

Börja inte för stort, bästa lärdomen jag hade i detta var att jag gjorde början och slutet först och sen la jag till mer innehåll emellan, det gör att även om jag inte hann med allt jag ville så kunde jag alltid bygga ihop något som gick att spela från början till slut. Handen på hjärtat: Hade du pillat med ditt projekt för FZ Game Jam 2021, eller roddade du det på en månad?

Jag satt i diverse unity tutorials före start men detta spelet påbörjade jag faktiskt inte förrän den 23e oktober (enligt filernas created datum). Vanligtvis brukar gamejams vara mycket kortare så var skönt att inte behöva stressa, även om det gjorde att jag hade perioder där jag inte jobbade alls. Vad vill du berätta om dig själv?

Skitkul med gamejam! När jag såg livespelningen insåg jag att första banan var för svår, var inget jag själv märkte vilket är lätt att säga när man skapat det. Vad spelar du under julen och nyår?

Ska försöka klara Horizon Zero Dawn.

@RiddarKatig skapade spelet You are a flock of ducks

Hur kommer det sig att du spelet blev som det blev? Hur gick tankarna?

Redan direkt efter förra FZ Gamejam började jag fundera på vad jag ville göra nästa gång. @Honungsäventyrsspel "Fallet" från förra årets Gamejam fick mycket hyllningar för sin fina pixelgrafik så jag tänkte att ett spel som i första hand är en mysig upplevelse borde gå hem.

Av erfarenhet vet jag också att man har ungefär 30 sekunder på sig att fånga intresset så om spelet är svårt eller frustrerande slutar folk spela. Därför ville jag att spelets kontroller skulle vara extremt simpla och intuitiva och att man inte kunde dö och tvingas spela om.

Kontrollerna kan knappast bli enklare än att man bara sveper med musen och det överförs bra till flygande fåglars rörelser så där hade jag grunden till spelet. Sen hade jag sedan tidigare gjort ett spel med flockmekanik (ett spel där man styr en hund som vallar en fock med får). Det spelet blev väl inte jättebra men just flockmekaniken kändes intressant så den ville jag återanvända.

Tänkte också att spelet skulle ta ungefär 10 minuter från start till mål och att det skulle vara så omväxlande och belönande som möjligt. Dvs poängen med spelet ska vara att se vad kommer härnäst snarare än att samma highscore eller bemästra mekaniken, som jag annars oftast hamnar i när jag gör spel.

Ett sista element jag ville få in i spelet är musik som liksom stegras in och liksom dränker allt annat ljud. Tror jag fick idén från Half-Life 2 där spelet är helt tyst med bara lite ambienta ljudeffekter i långa stunder för att sen växla upp med pumpande musik som tar överhanden under vissa strider. I mitt spel kommer musiken in först under de sista 20 sekunderna. Jag tycker det blev väldigt effektfullt om jag får säga det själv.

Har du gjort spel förut?

Ja, jag har gjort spel sen jag började programmera för 25 år sen. En del ligger ute på Hombrewed.se.

Vilka tips skulle du vilja ge framtida Spelsyltare?

1. Låt någon annan (helst helt oinsatt) speltesta så tidigt som möjligt! Jag kan nästan garantera att ditt spel är för svårt och att man inte fattar vad/hur man ska göra. Gör spelet överdrivet lätt åtminstone i början så folk kan introduceras till det. Försök undvika frustration så mycket som möjlig. Var övertydlig med vad man förväntas göra, helst inbyggt i spelet på något annat sätt än bara en infotext att läsa. Jobba med färger ect.

2. Håll ner storleken och polera istället. Det är det tipset man brukar se och det stämmer verkligen. Polish som ljudeffekter, screenshakes och animationer gör all skillnad. Hellre ett minimalt spel med en bana där varenda detalj känns "rätt" än ett stelt spel med tio banor. Försök att få varje spelmoment att kännas tillfredsställande att utföra. Vägen är målet.

3. Innan du sätter igång, försök att ha en tydlig (och realistisk) vision. Medan jammet pågår, föreställ dig varje dag vad du vill hinna med just idag. På så sätt kommer du framåt hela tiden och det är lättare att motivera sig själv att sätta igång. Det blir lätt överväldigande annars.

4. Youtube är en bra källa för gratis ljudeffekter.

Handen på hjärtat: Hade du pillat med ditt projekt för FZ Game Jam 2021, eller roddade du det på en månad?

Eftersom det var ok att använda färdiga assets förra året tänkte jag att det skulle vara ok att göra sina egna assets på förhand i år så jag hade väl ritat 75% av grafiken innan jammet. Sen utgick jag från en mall (med asset loading och en enkel gameloop) för att snabbt komma igång med kodandet. Dessutom copy-pastade jag en del kod från mina gamla spel (flockmekaniken och dag/natt-cykeln) som förvisso behövde anpassas men det var ändå något att utgå ifrån.

Så det tog väl kanske en vecka att få färdigt spelmotorn och tre veckor att bygga själva spelvärlden, rita den sista grafiken och lägga in ljudeffekter.

Vad vill du berätta om dig själv?

Jag jobbar som programmerare och bygger grejer på fritiden. Mest bygger jag datorspel men på senaste tiden mer har det blivit mer fysiska snickeriprojekt som trebucheter och armborst, haha!

Vad spelar du under julen och nyår?

Tänkte plocka upp lite pågående spelsessioner som har varit på paus sedan jammet startade. Assassins Creed: Valhalla och Crusader Kings 3 blir det nog närmast.