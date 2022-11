Fredag igen, och snart dags att sätta sig bekvämt och koppla bort omvärlden medan ett nytt eller gammalt favoritspel får all uppmärksamhet. Förra veckan stod God of War Ragnarök på mångas agenda.

Hur ser det ut den här helgen - vad kommer DU spela? FZ-redaktionens spelhelgsplaner har du här:

Joakim Kilman

Jag hoppas hinna spela lite Pentiment. Vill också spela mer av charmiga Rampage-doftande Terror of Hemasaurus, där man river hus och äter folk.

Mike Stranéus

Jag är troligtvis ragnarökt hela helgen.

Jonny Myrén

I brist på PS5 får jag nöja mig med en och annan rallarmök och den slutliga betan av WH40K: Darktide.

Robin Andersson

Pokemon Violet på Switch, The 7th Saga på SNES och Castlevania: Circle of the Moon på GBA. Nintendo för hela slanten!

Johan Lorentzon

Tänker jaga små pocketmonster med barnen i nya Pokemon.

Fredrik Eriksson

Lär göra sista yxhuggen (för den här gången) i God of War. Har samtidigt jobbat upp ett stort Pentiment-sug. Det är det, eller Immortality som står näst på tur.

Valentin Lundin

Det blir en mix av faderskap och getter. Det vill säga God of War Ragnarök och Goat Simulator 3!

Tomas Helenius

Fru utflugen med vänner, så jag ska dra med barnen till nåt sånt där hak som har allt en medelålders man älskar: shuffleboard, biljard och Williams-flipper. Misstänker att avkomman kommer insistera på IRL-detox från detta analoga helvete med Fortnite och It Takes Two.

Johan Olander

Har börjat spela både DayZ och War Thunder igen. Roligt är bara en benämning på saker som är kul.

Mikael Berg

Ny genomspelning av Pillars of Eternity 2 samt ett dyk in i Rimworld och dess senaste expansion står på agendan. Sjörövare och genmodifiering, alltså!

Daniel Sjöholm

Snubblade in på Forza Horizon 5 häromkvällen och blev oväntat fast. Inte min genre egentligen, men nu ska jag hem och låsa upp fler bilar! VROOOM!

Jonas Vågström

Förtsätter resan som är God of War Ragnarök och kommer förhoppningsvis att kunna prova på Warzone 2.0 i glada vänners lag!