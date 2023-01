Ett nytt spelår är visserligen här, men det har ju liksom inte kommit igång "på riktigt" ännu. I väntan på anstormningen av Diablo IV, Starfield, Spider-Man 2 och allt vad de heter finns ju alltid backloggen som aldrig sviker. I helgen gräver vi mer eller mindre djupt i den. Hur djupt gräver du?

Johan Olander

FS22 såklart! I väntan på alla intressanta spel som kommer i år.

Tomas Helenius Har fått en burk torkade trattkantareller, och de smakar utmärkt. Tänker ta reda på om annan gammal svamp gör detsamma, så The Last of Us .

Joakim Kilman

Jag kanske äntligen hinner spela lite co-op med mina bröder. Det var evigheter sedan sist. Spelar ingen roll vad vi spelar, i så fall.

Joel Olsson-Svanfeldt

Packar och släpar flyttakartonger, inte i Moving Out, utan på riktigt. Men sparar PS-kartongen till sist så jag kan avsluta The Last of Us innan måndag!