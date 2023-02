Våren tvekar men det märks definitivt inte på spelvåren som kommit igång så det sjunger om det. I veckan har vi recenserat hela fyra titlar; utdrag från och länkar till respektive recension hittar du undertill. Det handlar om allt från rosade Company of Heroes 3 till risade The Settlers: New Allies.

Vi vill samtidigt passa på att tipsa om våra snabbtest av tolv (and counting) PSVR2-spel. Storspelen Gran Turismo 7 och Resident Evil Village har precis anslutit. VR-headsetet släpptes i onsdags, och det har vi också testat och betygsatt. Sammanfattning och länk finns också undertill.

Company of Heroes 3 Även att jag önskar mig mer djup och att kunna påverka mer är det svårt att inte falla för Company of Heroes 3. Visst hade Relic kunnat skippa den tyska kampanjen och istället satsat mer på den dynamiska. Samtidigt vet alla den dragning RTS-nördarna har till den suave Hugo Boss-klädda män har. Det hade varit tjänstefel att helt utesluta Nazityskland. Med detta sagt har Relic Entertainment presenterat RTS-seriens framtid, och den är lika ljus som ett svampmoln.

Johan Olander 4 av 5. Läs hela recensionen.

Atomic Heart

I sina bästa stunder blir jag smått hänförd – oavsett om vi pratar visuella spektakel eller de kreativa friheter man tagit sig med manuset. Mundfish har haft en tydlig konstnärlig vision som genomsyrar spelet där det bisarra och vågade står i centrum från början till slut. Det är kantigt och lite ojämnt men en titel med väldigt mycket hjärta, och någonstans under lagret av buggar ligger det en regelrätt diamant och väntar.

Mikael Berg

4 av 5. Läs hela recensionen.

Wild Hearts Wild Hearts är ett roligt spel men som dessvärre kan kännas lite som en budgetversion av Monster Hunter. Trots att det är kompetent känns det inte lika tajt. Med det sagt har det fräscha nyheter som tillför till konceptet. Men jag frågar mig själv varför jag inte spelar Monster Hunter Worlds eller Monster Hunter Rise istället?

Johan Lorentzon 3 av 5. Läs hela recensionen.

The Settlers: New Allies

Det hade kunnat bli något fint, men jag undrar i mitt rätt upprörda sinne hur det kunde gå så här illa. För 600 kronor eller så borde Ubisoft haft ett AAA-spel att erbjuda, men det är ett tomt skal. Det finns stadsbyggare/RTS på Steam för halva priset i early access, där innehållet är större och betydligt mer detaljerat. Känner jag Ubisoft rätt kommer de försöka rätta till det här, och det kommer säkert bli ett helt okej spel. Det är inte där vi är nu, och min enda glädje är att det inte var jag som betalade för spelet.

Johan Olander

1 av 5. Läs hela recensionen.