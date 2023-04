Åren strax innan millennieskiftet var närmast osannolika för Blizzard: Warcraft II, Diablo och Starcraft. Just idag är det precis 25 år sedan Starcraft släpptes: 31 mars 1998. Det är värt att fira. Det är värt att minnas. Särskilt som det är längesedan Blizzard visade något intresse för serien.

Det dröjde visserligen tolv år mellan Starcraft och StarCraft II: Wings of Liberty, och då Legacy of the Void släpptes 2015 kan en trea släppas runt... 2027? Eller är det kanske bara önsketänkande?

Hur som helst kommer vi alltid ha kvar Starcraft och den guldstandard detta satte realtidsstrategi. Och du kan inte tala om första kapitlet av rymdsagan om Terrans, Zerg och Protoss utan att nämna Brood War. Expansionen som gjorde Starcraft komplett. Bägge släpptes 2017 i ett paket i och med Starcraft: Remastered från 2017. Gammal rymdkärlek rostar kanske inte, men den nya målarfärgen gjorde inte Starcraft-saken sämre.