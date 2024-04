Hälften av åttondelsfinalerna har avgjorts, och veckan ut avgörs andra halvan. Man känner onekligen att det börjar dra ihop sig när giganter som Bowser och Diablo ställs mot varann. Eller varför inte: G-Man och Command & Conquer-ikonen Kane. Det kan bli en holmgång att minnas.

Mass Effect har åtminstone en deltagare i kvartsfinalerna. Harbinger kan få sällskap av Illusive Man, som då måste slå ut Jokern – som slog ut Sephiroth! Och har Arthas Menethil hämtat sig efter att ha "dödat" Dog? Det kan behövas ty The Witchers crones-trio menar allvar.

De här åttondelsfinalerna pågår veckan ut.

Så här går det till Hälften av åttondelarna avgjorda. Sextiofyra skurkar ska bli en, men vägen dit går via ett antal matcher: först trettiotvådelssfinaler, sen sextondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Vinnaren är världens bästa skurk. Du väljer vem. Bilden till höger visar det gått hittills.

Bowser vs Diablo Detta har hänt: Bowser har tagit komfortabla segrar över Purple Tentacle (77 %) och Psycho Mantis (74 %). Nu står dock hin onde för motståndet. Diablo gick ut skoningslös mot Super Marios Angry Sun (74 %), men det blev hårdare mot Alien-xenomorphen (59 %). Bowser har erövrat, kidnappat och förtryckt sedan 1980-talet. Ja, åtminstone försökt. Det är ju grejen med Bowser – varje gång han sätter en plan i verket kommer hurtbullen Mario sättandes. Ibland tvingas till och med Bowser jobba tillsammans med Mario och hans vänner. Förnedringen! Men trots allt finns ett hjärta i den här Koopa-kungen. Vi ser det när han förlorar och vi hör det bulta när han (igen och igen) tror att Peach kan bli hans hustru. Kända spel: Super Mario, senast Super Mario Bros. Wonder

Citat: "Hear this! I will kidnap Peach OVER and OVER until I pull it off! And no one can stop me!" Diablo. Eller Lord of Terror, Ruler of Hell, The Prime Evil och så in i helvete vidare. Diablo delar namnet med Blizzard-serien och hans mål är att döda allt som lever. Men han nöjer sig inte med det. Hell, no. Diablo göds av skräcken och fasan han ingjuter i själarna. Han är värst i en serie som handlar om död, mörker och helvetets djupaste avgrunder. Kända spel: Diablo-serien, senast Diablo IV

Citat: "Not even death can save you from me!" Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

The Crones vs Arthas Menethil

Detta har hänt: The Crones har knappt men faktiskt slagit ut två ikoner: Dutch från Red Dead 2 (56 %) och Vaas från Far Cry 3 (56 %). Nu väntar Warcraft-giganten Arthas Menethil som började med att slå Mass Effects Sovereign (57 %) och – det är sant! – Duck Hunt-Dog (62 %).

The Crones är en barnasaga som blivit brutalt verklig. Ett brödspår leder Geralt till "ladies of the wood": Whispess, Weavess och Brewess. Tre systrar som kidnappar, hjärntvättar och äter människor (inte sällan barn). Var de kommer ifrån och hur uråldriga de är, ja, det är mycket som är dolt i dimman. En dimma som ligger tät över Crookback Bog...

Kända spel: The Witcher 3

Citat: "They're as old as this forest. Cruel, vindictive... Not to be crossed." /Kloka ord om häxorna

Arthas Menethil stred för sitt folk, men prinsen skulle bli vad de fruktade mest. Protagonisten i Warcraft 3 blev antagonisten i WoW: Wrath of the Lich King. Han övergav sin mänsklighet för att bli den han svor att skydda folket från, och det är svårt att tänka sig ett mer tragiskt fall. Folkets prins blev folkets förbannelse. En ikonisk saga men utan ett lyckligt slut.

Kända spel: Warcraft 3, World of Warcraft: Wrath of the Lich King

Citat: "Forgiveness is a concern of the living."

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

The Joker vs Illusive Man Detta har hänt: Att Joker slog ut Dr. Eggman (med 64 %) hade nog en del räknat med. Men! Att Sephiroth skulle falla? 52 mot 48 % blev marginalen. Illusive Man knäckte Baldur's Gates Sarevok i första rundan (61 %), och sedan blev det hårt mot Illidan Stormrage (52 %). The Joker. Vit hy, grönt hår, röda läppar. En kaotisk clown. I många Batman-spel (och ännu fler serietidningar, filmer och tv-serier) har han varit en ondska vi paradoxalt nog inte kan få nog av. I en värld fylld av karismatisk ondska är han den främste. Ingen kommer i närheten, och även om vi dräper honom kan vi vara säkra: Jokern kommer skratta sist. Kända spel: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City

Citat: "I had no idea she worked for you when I shot her. I just got lucky! Seriously! I was aiming for her head!" Illusive Man är resultatet om du tar det bästa och värsta hos mänskligheten, och trycker in i en enskild individ. Han röker, dricker och smider planer, och ser ner på världen genom sin stålblå blick. Den han en gång var finns inte längre kvar. Vad vi istället har är en komplex man, som inte skyr några medel för att nå sina mål. Han tror blint på mänskligheten, men mest på sig själv. Kända spel: Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3

Citat: "Salvation comes at a cost. Judge us not by our methods but what we seek to accomplish." Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

The G-Man vs Kane

Detta har hänt: Nu snackar vi giganter. G-Man har inte haft några problem att avfärda Kain (86 %!) och Diablos Butcher (69 %). Kane, å sin sida, började med att knäcka Warcraft-Gul'dan (64 %) innan han satte stopp för hela reapers-armadan (59 %).

G-Man är en gåta. Han var det i 1998 års Half-Life och över ett kvarts sekel senare fortsätter Valve hålla hårt i mysteriet. Ett briljant drag, som egentligen bara trumfas av G-Man själv. Exakt hur ond han är kan diskuteras och vad som verkligen döljs bakom den släta kostymen och medelåldersrynkorna vet vi inte. Kanske är det ett svar vi aldrig får. Vad vi vet är att G-Man ständigt är närvarande. Överallt. Hela tiden. Kanske övervakar han dig just nu?

Kända spel: Half-Life, Half-Life 2, Half-Life: Alyx

Citat: "The right man in the wrong place can make all the difference in the world."

Kane är kanske ingen gud "men snudd på". Något vi knappast säger emot då han är brödraskapet Nods odödliga ledare. Exakt ålder är oklar, men släktskapet med Kain i den bibliska berättelsen om bröderna Kain och Abel är kanske närmare än vi tror...? Nåväl. Han har överlevt döden många gånger och även om vi ser honom som ondska är han en profet i sina egna ögon. En självbild som knappast gör honom mindre hotful. Snarare motsatsen.

Kända spel: Command & Conquer, senast i Remastered Collection

Citat: "He who controls the past commands the future. He who commands the future, conquers the past."

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.