Fallout. Fallout never changes. Eller: det gör serien visst det. Formkurvan ni röstade fram (många röster!) är synnerligen böljande med både toppar och (om än inte så djupa) dalar. Obsidians Fallout: New Vegas tycker ni är bäst. Med snittet 4,35 (av maximala 5,00) vinner det knappt före Black Isles superklassiker Fallout 2 (4,29). Och nu kanske vän av ordning undrar: var är Bethesda?

Det går ingen nöd på Bethesda, men här får man nöja sig med brons. Fallout 3 snittar på 3,80 strax före originalet (3,78) och fyran (3,74). Det vill säga: tre jämnbra under två grymma Fallouts.

Under trea i snitt hittar vi gamlingarna Fallout Tactics och Brotherhood of Steel (2,74 respektive 2,37). Mysiga sidospåret Fallout Shelter når 2,51 och Fallout 76, det som en gång var närmast unisont utskällt, får ändå helt okej 2,34. Inte fantastiskt men bättre än en sladdrig jympapåse.

Fallout 5 ska släppas en vacker dag, men det blir först efter The Elder Scrolls VI.