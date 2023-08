Jag har varit på Gamescom, och med mig hem i bagaget har jag förstås spelupplevelser. Roliga, blodiga, skumma och kluriga sådana. Ja, allt möjligt. Vi har redan kikat på Stalker 2 och Jusant, och nu är det dags för tio till. Tio spel från mässgolvet att klippa ut och klistra in på önskelistan.

Killing Floor 3 Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: ej fastställt Teasern sätter tonen. Killing Floor 3 vandrar tillbaka till de mörkare rötterna och ger Tripwire chansen att bygga vidare på (och ut) sin dystopiska värld. Överlevnad är fokuspunkten och spelets "Zeds" är mer än hjärnlösa zombier. De är biologiska vapen, som anfaller i vågor utan någon hejd. Allt är med andra ord ungefär som vanligt, men lite mörkare och mycket blodigare.

Foamstars

Playstation 5, Playstation 4

Release: ej fastställt

Jämförelserna med Splatoon är definitivt på sin plats, men istället för färg leker Foamstars med skum. Jag har spelat ett läge på en bana, och därmed är det svårt att dra några slutsatser. Förutom en: Foamstars är lika sympatiskt som Splatoon. En shooter utan våldet.

"En shooter utan våldet"

Målet är att spruta ner motståndarlaget (fyra mot fyra) med skum, och därefter kicka ut dem. Vårt eget skum surfar vi med lätthet på, medan fiendernas är sirapssegt under fotsulorna. Olika karaktärer har olika vapen och tyngd. Foamstars väcker definitivt den dåliga förloraren i mig. En bra sak.

Ara: History Untold Pc

Release: 2024 Civ hade länge snudd på monopol på sin form av 4x-strategi, men konkurrenter har börjat titta fram. Konkurrens är bra. Ara: History Untold ser ut att kunna bli riktigt bra. Det låter oss leda ett folk från forntiden och historien är vår att forma. Ett koncept vi känner igen – vilka blir nyheterna?

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: 9 november

Like a Dragon fortsätter vara Like a Dragon (även om det är svårt för en gammal hund att inte säga Yakuza). Jag är visserligen mer nyfiken på Kazuma Kiryus comeback under nytt namn, men Gamescom-demon tog mig istället med till en lekplats för vuxna. "The Castle" bjuder på spel och dobbel, shopping av pråliga kläder samt en "cabaret" där vi kan hänga med live action-värdinnor, bjuda dem på bubbel, köpa presenter och säga rätt saker. Like a Dragon är Like a Dragon.

Slottet har givetvis också en plats där knytnävsslag smäller högre än ord. Like a Dragon Gaiden är inte, likt senaste spelet, ett turordningsrollspel utan här är det realtid som gäller. Sparkar och slag mixas med drönare, explosiva ciggisar och nät som skulle göra Peter Parker stolt. Gott så.

Enshrouded Pc

Release: ej fastställt Att överleva i survival-genren på Steam är lättare sagt än gjort, men kanske har Enshrouded knäckt koden med sitt potpurri av Valheim, Zelda och Minecraft. Jag fick inte spela det under Gamescom, men demonstrationen var imponerande nog. Vi befinner oss en timme in, ursäktar utvecklaren, och därmed är vårt hus spartanskt. Faktum är att det ser ut som ett fullvärdigt medeltida hus med eldstad, bord, stolar och en andra våning med ett litet krypin att sova i. Minecraft-aspekten tycks kraftfull. Och Zelda-arvet finns där med liknande strider och en änterhake vi kan susa fram med. I spelets titulära dimmor finns de stora utmaningarna och det tycks handla om större belöningar ju högre risker du tar. Och survival-delen...? Ja, den tonas ner. Enshrouded är en slags "light"-variant. Törst och hunger finns, men det ska inte vara en livsviktig del för spelet.

Glassbreakers: Champions of Moss

Meta Quest 2, Steam VR

Release: ej fastställt

Efter mysbomberna Moss och Moss 2 tar serien en oväntad väg, och ger oss ett slags realtids-schack som Polyarc liknar lite vid League of Legends. Ursäkta? Nja, det är inte lika konstigt som det låter då Glassbreakers: Champions of Moss är ett spel teamet haft i görningen och tankarna under lång tid. Jag fick spela en match via Meta Quest 2 (givetvis håller Polyarc i sina VR-traditioner) och även om det var svårt att få grepp om, finns potential. Inte minst tack vare den charmiga Moss-estetiken. En spelare möter en annan, och de släpper lös sina respektive kombattanter. Olika bräden och sammansättningar av kämpar gör "schacket" levande.

Free to play är löftet, vilket för en del kanske låter som ett hot. Polyarc hävdar emellertid att det enda vi ska kunna pröjsa för är tingeltangel att smycka våra kämpar med. Det låter lovande.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Pc, Playstation 5, Xbox Series X|S

Release: 17 november "Odöda Nighthaunt anfaller i vågor utan slut" Jag är ingen Warhammer-kille. Men rts? Jag tar två! Jag tycker om Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin direkt, men det klickar ordentligt under andra banan jag testar. Inget fel på den första, då den krattar manegen för hur man rekryterar soldater, resurshantering och dylikt. Men kaoset på den andra är läckert. Odöda Nighthaunt anfaller i vågor utan slut och jag tvingas samtidigt skydda tre platser. Det är svettigt och känslan är att jag alltid är ett ynka ögonblick från slutet. På något sätt vinner jag, men desperationen är vad jag tar med mig.

Dungeons of Hinterberg

Pc, Xbox Series X|S

Release: 2024

Dungeons of Hinterberg (läses förstås med tysk brytning) tar oss upp bland österrikslika alptoppar, och ett ganska trivsamt äventyr. Det känns inte som om det har AAA-budget, men i gengäld maxmys. Kvällarna ägnas åt socialt samspel, medan du om dagarna utforskar bergen och alla dungeons titeln utlovar. Striderna känns spontant ganka lättviktiga. Okomplicerat hackande och slashande. Jag kom dock att tycka mycket om pusslen. De involverade tyngder, gruvvagnar, explosiva verktyg och att dra i spakar. I sig inte knepigt, men jag tvingades ofta tänka ett extra varv.

Hyenas Pc, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Release: ej fastställt Jag kikade på Hyenas redan under fjolårets Gamescom, men i år fick jag klämma på det. Det visuella ger tydliga Borderlands-vibbar, medan det gameplay-mässiga mer luktar Payday. Det går ut på att stjäla dyrbara prylar (av Sega-snitt, så som Sonic-figuriner) och på vägen ha ihjäl en vakt eller två eller ett helt motståndarlag med mänskliga spelare – vi var fyra lag. Det är kaos, inbrott i kassavalv, bitvis tyngdlöst och ganska kul. Vad som är omöjligt att sia om är hur stort Hyenas blir i långa loppet. Håller det ut? Eller blir det soppatorsk? Konkurrensen är benhård och spelet känns, trots allt, bekant på flera plan.

Sophia the Traveler

Pc

Release: ej fastställt

"Glöm Waldo! Var är Sophia?"

Efter en dag med Gamescom-trötta ben och ännu tröttare huvud är Sophia the Traveler precis vad jag behöver. Ett spel som helt enkelt går ut på att hitta vissa figurer i allt större, levande, isometriska tavlor. Det börjar enkelt med en husbil men innan min demosession är över är jag i Venedig med sina torg, hus och karaktäristiska gondoler. Här behöver jag hitta hundar, papegojor och mycket, mycket annat för att ta mig vidare. Ett klurigt spel man blir glad av. Glöm Waldo! Var är Sophia?