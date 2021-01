Inför LEC (LoL Esport)

En ny säsong med League of Legends är här. Spelet har byggt om “item”-systemet och introducerat en hel drös med nya karaktärer. Under hösten kände jag att det kanske var en bra tidpunkt att lägga spelet åt sidan... Så blev inte fallet. Idag drar den europeiska ligan (LEC) igång och jag är minst lika påläst som under tidigare säsonger.

Årets säsong är starten på en ny era inom LEC. Det är inte bara spelet som har fått omfattande ändringar inför säsongen, även esport-lagen har ändrats från grunden. Europa har under de senaste åren dominerats av G2 och Fnatic. En rivalitet som fått ligan att blomstra. G2, som varit mest framgångsrikt av de två, har under tidigare år byggt sitt lag runt kroaten Perkz som spelade mid-lane i laget från att det äntrade högsta ligan 2015. Under 2019 bytte han till ADC för att lämna över mid-rollen till den yngre lovande talangen Caps, vars transfer från Fnatic var det årets snackis. Speciellt eftersom Fnatic gått till Worlds-final under 2018, vilket var Caps rookie-år. Bedriften att ta sig till Worlds-final upprepades av Caps, i hans nya lag G2, under 2019. Perkz var dock missnöjd att spela ADC, så under våren 2020 var det Caps och Perkz som roterade roller. Trotts att de vann vårsäsongen 2020 var det tydligt att Caps var bättre i mid och Perkz bättre som ADC, vilket fick laget att återgå till den uppställning de haft året innan. Vid sidan om spelet, och det galna år som Covid-19 skapade, fick Perkz genomlida privata tragedier. Något som gjorde att avbytaren P1noy fick hoppa in i två matcher under sommarsäsongen. Worlds 2020 blev med G2-mått mätt en besvikelse då de åkte ut i semifinalen mot koreanska Damwon, som vann finalen mot kinesiska Suning. Det ryktades om att ändringar skulle ske, men få anade vad det skulle vara. I Fnatic har en liknande roll, som Perkz, hållits av svensken Martin “Rekkles” Larsson”, som varit den konstanta superstjärnan i laget, så väl i framgång som nederlag sedan 2013 (2014/2015 lämnade han laget men återvände igen under sommaren 2015). Så när nyheten släpptes att det var just Rekkles som skulle ta över ADC-rollen i G2 chockades hela “LoL Esport”-världen. Perkz lämnade sitt G2 och gick till C9 i NA, ett lag som dominerade vårsäsongen men som kollapsade under sommaren och kunde inte ens ta sig till Worlds. G2 Perkz och Fnatic Rekkles har varit ansiktet för europeisk LoL-esport. Perkz resa till NA skapar ett vakuum som förstärks av Rekkles övergång till G2. De två konstanter som utgjort toppen av regionens grundläggning har helt förstörts. LEC 2021 är en ny era, om det är en era av framgång eller nedgång får framtiden utvisa.

Dessa ändringar har lett till en udda känsla hos mig som följt ligan intensivt i fem år. Det började som hopplöshet, “är LEC dött?”, men har med tiden gått över till nyfikenhet. Med det lag som G2 skapat finns inget annat mål än att vinna allt. Vårsäsong, Mid Season Invitational, sommarsäsong och Worlds. Det finns inte utrymme att missa mer än möjligtvis en titel för att lagets år inte ska ses som något annat än ett misslyckande. Dock har vi sett det tidigare, både inom LoL esport och andra sporter, ett lag med superstjärnor är inte en garanti för framgång. Om ett lag vinner över G2 så har de åstadkommit något som på pappret inte ska vara möjligt. Det ger upphov till en situation där G2 inte bara är den dominanta toppen, utan en boss för de andra lagen att mäta sig mot. När jag gått igenom de andra lagens uppställningarna förstärks känslan av nyfikenhet då nästan samtliga lag har gjort intressanta värvningar. Det är uppgjort för att lägga grunden för en ny generation av toppspelare i Europa.

Excel Esports

Under både vår- och sommarsäsongerna hamnade Excel på 7:e plats under seriespelet. Det vill säga precis under slutspelsplats. Under 2020 var bot-lane, med Patrik och Tore, lagets grundpelare. Det lär det fortsätta vara under 2021. Laget har bytt ut mid och jungle. I mid spelade Special, en rookie som aldrig riktigt fick fotfäste i den tuffa konkurrensen. I jungeln spelade Caedrel, en av de mer erfarna spelarna och lagets frontfigur inför förra säsongen som nu återfinns som expert under LEC-sändningarna. Han hade det tufft att kunna påverka lagets framgång. Det slutade oftast i att laget antingen förlorade eller att Patrik fick chans att dominera. På top har laget den svenske spelaren Kryze. Precis som Special var han rookie förra säsongen och hade svårt att få fotfäste. Det fanns dock ögonblick där han glänste vilket har lett till fortsatt förtroende i laget. Det som är intressant med Kryze är att han gärna spelar carry-champs i top-lane, något som inte är vanligt i Europa. Speciellt inte bland den nedre halvan av lagen.

I junglen har man tagit in Dan, som spenderat de senaste åren i Fnatic Rising samt som avbytare i Fnatic. Han fick endast chansen att spela två matcher i Fnatics huvudlag, under Rift Rivals 2018, där det blev en vinst och en förlust. För mig är Dan och Caedrel i ungefär samma klass, Caedrel må ha mer erfarenhet och ett längre CV men för laget är min bedömning att det inte kommer vara en ändring som leder till ett bättre eller sämre Excel.

Czekolad deras nya mid, tidigare spelat i ACO Rogue, är en väldigt lovande spelare. Han spelar mest klassiska mid champs, dvs mages, men också visat sig kapabel att spela karaktärer som Yone och Akali. Min bedömning är att Czekolad är en något starkare spelare än Special, men att vara rookie på mid-positionen är ingen lätt uppgift och vi får se hur han står i den stenhårda konkurrensen.

Min bedömning är att Excel Esport bibehåller sin ställning som ett mittenlag även under 2021. Förhoppningsvis kan de knipa en slutspelsplats men mycket mer än det kan laget nog inte vänta sig.

FC Schalke 04

De senaste åren har varit problematiska för Schalke 04. Laget har haft stora problem både i och utanför spelet. Laget startade vårsäsongen med 7 förluster, varpå de bytte spelare fram och tillbaka vilket skapade någorlunda ordning. De avslutade säsongen med 6 vinster och 12 förluster. Starten under sommaren blev nästan ännu värre. Problemen de visat ett halvår tidigare fanns kvar och denna gången var det 8 förluster som utgjorde starten. Det fanns dock en gnista av hopp då individuella spelare, speciellt Abbedagge tog stora kliv i sin utveckling. När även deras junglare Gilius började storspela kunde laget helt vända formen och vann 8 av de 10 efterföljande matcherna. Detta tog laget till slutspelet där de slog ut SK Gaming med 3-0 i matcher. I slutspelets andra runda blev de dock besegrade av 2020 största överraskning MAD Lions, med 3-1.

Laget har kvar sin jungle, mid och ADC men har tagit in en ny top och support. Det är roligt att se att Abbedagge, Gilius och Neon stannar då de var instrumentala för lagets framgång under sommarsäsongen.

Broken Blade kommer från TSM, låt oss ignorera Worlds och säga att han är den regerande LCS-mästaren. TSM spelade ofta mot Broken Blade, även i de lägen då de inte borde. Även om Odoamne är en mycket kompetent, bra och konsekvent spelare tycker jag detta är en intressant ersättare. Det ska bli spännande att se vad han kan sätta upp emot övriga top-laners i LEC.

LIMIT är hämtad från SK Gaming. En okej support som spelade bra tillsammans med Crownshot under förra året. Dreams, den han ersätter, imponerade stort under sommarsäsongen där han tog ett stort ansvar. Jag anser att Dreams är något bättre spelare men inte så mycket bättre att det kommer vara det som avgör vad laget hamnar. Schalke behöver få upp en rytm och ta vara på den energi de visade under slutet på 2020. Ändringarna kommer inte räcka för laget ska ses som ett topplag, men denna laguppställning borde vara ett mittenlag, inte ett bottenlag som de var under större delen av 2020.

Fnatic

Som jag redan nämnt har Fnatic tappat sin ADC såväl som frontfigur. Rekkles har varit lagets ikon under så många år, vilket gör det omöjligt att säga hur laget ska tolkas. De har även gjort sig av med Nemesis som spelade mid. Jag tycker Nemesis fick obefogat mycket kritik under sin tid i Fnatic. När han tog över rollen från Caps behövde laget en “utility-mid”, vilket Nemesis är. Han har lämnat och satsar på streaming istället för proffsspel.

Som ersättare har Fnatic hämtat hem Nisqy, som ersatts av Perkz i C9. Nisqy har varit i diskussionen om bästa mid i NA tillsammans med Bjergsen och innan dess var han en av de bästa i Europa. Även fast jag tycker det är synd att Nemesis lämnat så är jag nyfiken på att se Nisqy tillbaka i Europa. De två spelarna skiljer åt i spelstil, men enligt mitt tycke passar Nisqys mer aggressiva och egoistiska spelstil bättre in hur de andra i Fnatic spelar. Den omöjliga rollen att fylla Rekkles skor har Upset fått äran att ta sig an. Upset har varit den spelare som under de senaste åren kämpat för att ta sig upp som bästa ADC i Europa utan att riktigt lyckats. Detta är hans chans att visa sin förmåga, för bättre lag är svårt att få. Övriga spelar Bwipo (topp), Selfmade (jungle) och Hyllisang (support) är kvar från förra året. Jag tycker att Bwipo och Hyllisang har varit de svaga länkarna i Fnatics framgång. Om det fortsätter vara så kommer laget få kämpa under året. Dock gillar jag sammanställning ju mer jag kollar på den. Som coach har svensken YamatoCannon anslutit vilket är en fantastisk värvning enligt mitt tycke. Min bedömning är att Fnatic fortsatt är det nästbästa laget i Europa, dock har avståndet ökat till G2 och minskat till 3:an Rouge.

G2 Esport

Jag har redan sagt tillräckligt om G2. Vinst eller besvikelse. Jag vill se mer av Jankos som enligt mig var den klart sämsta spelaren i laget under 2020.

Misfits Gaming

Misfits är nog laget vars värvningar jag är mest besviken över. Man bygger sitt lag runt Razork (jungle) och Kobbe (ADC) som är kvar sen förra året. Som support har man tagit in Vander som är en av de bästa i EU. En klar förbättring än den annars relativt svaga supportprestationerna som Denyk och Doss stod för under förra året. (Denyk är kvar som reserv i laget.) Vetheo är ny som mid och ersätter veteranen Febiven som tog ett kliv tillbaka vilket han meddelade i ett moget och insiktsfullt meddelande på Twitter. Vetheo är ett intressant val. Men som jag redan nämnt är det extremt svårt att som rookie slå sig in i mid-rollen tack vare den hårda konkurrensen i Europa. Det stora frågetecknet för mig är i topp lane. Där har man ersatt DanDan som var medioker under 2020. Men det är inte en spelare utan två, som ersätter honom. Den ena är Agresivoo, en otroligt lovande spelare som dominerat i Misfits Premier, där han fortsatt verkar vara kvar. Den andra är koreanen HiRit som senast spelat i Turkiska Fernebache. Frågetecknet för mig är varför man tagit in båda två. Antingen den ena eller den andra hade varit en okej värvning. Nu har man båda vilket sällan är en fördel. Hur jag än vrider och vänder på värvningen kan jag inte se dess fördelar.

Astralis

Astralis är en omorganisering av Origen. Man har byggt om från grunden efter det totala fiasko som var 2020 då man byggde ett lag på bra spelare, som helt saknade samspel. Astralis bygger sitt lag runt mid-spelaren Nukeduck som många lag gjort tidigare. Jag anser att Nukeduck är en av de mest överskattade spelarna i ligan. Han har gjort sig känd för att spela många olika karaktärer. Men då han endast är okej på samtliga och inte fantastisk på någon, ser jag det mer som ett hinder än som en fördel. Ljusglimten är kanske den helsvenska bot-lane med Promisq (support) och Jeskla (ADC). Dem spelade tidigare tillsammans i mousesports vilket är lovande för synergin mellan de två. I junglen har man Zanzarah och på top WhiteKnight. Två okej spelare. Jag har inte höga förväntningar på Astralis. De har dock inte den press på sig som förra årets uppställning hade.

Rogue

Rogue chockade, tillsammans med Mad Lions, under 2020. Inför 2021 är det många som klassar laget som det bästa laget efter G2. Jag har även hört många positiva rykten att de presterat extremt bra i “scrims” inför säsongen. Man behåller Inspiered (jungle), Larssen (mid) och HansSama (ADC). På topp lämnar svensken Finn (han går till CLG i NA) och in kommer veteranen Odoamne som senast varit en fundamental del i FC Schalke. Om laget spelar som man gjorde 2020 kan Odoamne inte vänta sig mycket resurser vilket är något han är van vid. Jag anser också att han är bättre i ett sånt läge än vad Finn var 2020. Även fast jag gillar Finn och kommer följa hans karriär noga, anser jag att denna ändring är en förbättring för Rogue. Vander lämnar som support och ersätts av den lovande rookien Trymbi. Detta är enligt mig en försämring för stunden men har möjlighet att i framtiden utvecklas till en förstärkning. Jag lockas av att sätta Rogue som nummer 2 i Europa.

SK Gaming

Laget är helt omgjort förutom Jenax (topp) som jag tycker överraskade positivt under 2020 efter att ha bytt roll från mid. Tynx (jungle), Blue (mid), Jesu (ADC) och Treatz (support) är alla spelar som jag inte har någon koll på överhuvudtaget. Laget kommer nog få det tufft men jag hoppas att det går bra för laget som satsar på talanger, något jag tycker är positivt för LEC framtid. Treatz är svensk och har tidigare spelat i TSM akademilag.

MAD Lions

De överraskade stort under våren och är ett av få lag som lyckats besegra G2 i en bäst-av-fem-match. De tappade momentum under sommaren och hade det tufft under inspelet till Worlds. Man har bytt ut topp och jungle. Orome har ersatts av Armut och Shadow mot Eloya. Det hade varit roligt om laget försökt bygga vidare på synergin från förra året men jag kan även förstå ändringarna. Om det är bättre eller sämre har jag svårt att säga. Jag tvivlar på att laget kan överraska som förra året.

Team Vitality

Laget har haft ett par tuffa år sedan YamatoCannon byggt upp laget med talangfulla spelare som sedan dess lämnat. Den sista av spelaren att lämna laget från den tiden var Cabochard som varit veteranen i ett annars ungt lag. Inför denna säsong är det endast han som är den som ersatts i laget. Istället för honom har Szygenda tagit över topp-positionen. En rookie med enorm talang, som älskar att spela ut sina motståndare. Jag tycker det är en intressant värvning och det är roligt att laget satsar vidare på det man byggde upp under förra året.

Jag tycker det finns många intressanta komponenter i LEC och min känsla av att “LEC är dött” har ersatts av ett hopp för den nya eran. Hur lagen presterar och hur väl mina påstående gäller får vi se ikväll när sändningarna drar igång kl 18.00 på Twitch och Youtube.

Detta är min mer eller mindre genomtänkta ranking av lagen: