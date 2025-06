Xbox Game Pass - Juni 2025 - Part 2

Andra omgången spel för juni månad är här! Ett spel, det Rocket League-liknande fotbollsspelet Rematch, kommer direkt på releasedagen. De remastrade versionerna av de klassiska Warcraft-spelen gör entré på PC-passet och Call of Duty WWII avrundar månadens permanenta ABK-tillskott. I övrigt blir det plattformande med Little Nightmares 2, Volcano Princess -ett spel som beskrivs som ett "parenting-simulator-RPG adventure" och så Rise of the Tomb Raider som återvänder till tjänsten för en ny vända.

I övrigt lite förflyttningar mellan plattformarna/prenumerationsnivåerna där Against the Storm (som finns på Xbox PC) ansluter till konsol + streaming i och med att det släpps på konsol, Wildfrost och Star Trucker ansluter till XGP Standard.

Första omgången för månaden hittas här:

Xbox Game Pass - Juni 2025 - Part 1

Nya titlar:

Rematch (19 jun, Series X|S+PC+cloud)

Volcano Princess (24 jun, konsol+PC+cloud)

Against the Storm (26 jun, konsol+cloud)

Warcraft I Remastered, Warcraft II Remastered, Warcraft III Reforged (26 juni, PC)

Call of Duty: WWII (30 jun, konsol+PC)

Little Nightmares II (1 jul, konsol+PC+cloud)

Rise of the Tomb Raider (1 jul, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 juni: Arcade Paradise, Journey to the Savage Planet, My Friend Peppa Pig, Robin Hood: Sherwood Builders, SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2.

Xbox Game Pass

