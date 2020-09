Spider-Man: Miles Morales från Insomniac Games är ett av releasespelen till PS5 den 19 november (och det släpps även släpps till Playstation 4), och med i paketet följer en remaster av Spider-Man till PS4. Det vill säga, om du köper den dyrare Miles Morales Ultimate Edition.

Det blir ingen fysisk release av remastern och dina gamla sparfiler hänger inte med från PS4 till PS5. Däremot är det något oklart om det kommer vara möjligt för ägare av PS4-originalet att uppgradera till Spider-Man Remastered på PS5. Insomniac har i alla fall "funderat" på scenariot, men är i nuläget inte redo att bekräfta något. Info ska dock komma "så snart som möjligt".

We'll provide more info on that as soon as we can but we have thought about that scenario!