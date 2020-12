På fredag nästa vecka släpps Medal of Honor: Above and Beyond, ett FPS från skickliga Respawn som lockar med att vara VR-exklusivt. En första trailer kom i somras, och här ovanför får du nu för första gången se spelets multiplayer-läge.

Filmen visar upp en handfull spelformer. Det är självklarheter som DM, TDM och Domination blnadat med Mad Bomber som handlar om att sätta ut eller desarmera sprängladdningar. Tonvikten ligger överlag på underhållning snarare än realism och trovärdighet.

Release den 11 december alltså. Vilket för Respawns del måste kännas smått bisarrt – Cyberpunk 2077 släpps dagen innan och lär stjäla precis all uppmärksamhet. Du minns kanske att Respawns utmärkta Titanfall 2 föll i glömska eftersom det släpptes en vecka efter Battlefield 1 och en vecka före CoD: Infinite Warfare. Men den här gången beror det olyckligt satta releasedatumet åtminstone inte på EA.

FZ recenserar Medal of Honor: Above and Beyond samma dag som det släpps.