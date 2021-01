Trots att Awesome Games Done Quick fick slopa sitt fysiska evenamang blev tillställningen en succé, mätt i mängden pengar de samlade till välgörenhet. Om inget mirakulöst händer inom kort slår de inte förra årets rekord men det är inte långt ifrån. Insamlingen står just nu på strax under 23 miljoner kronor och sedan starten 2011 har organisationen samlat in drygt 143 miljoner kronor till cancerforskning, via organisationen Prevent Cancer Foundation.

Syskonevenemanget Summer Games Done Quick har också en välgörenhetsaspekt och har sedan 2013 samlat in drygt 100 miljoner kronor till Läkare utan gränser.