Konceptet som började med Dynasty Warriors har särskilt på senare år spridit sig, och vi har fått allt från Fire Emblem Warriors och One Piece: Pirate Warriors till Dragon Quest Heroes och Hyrule Warriors. Härnäst väntar vi på Persona 5 Strikers som släpps om ungefär en månad.

Ett spel som släpptes i höstas var uppföljaren till Hyrule Warriors, kallad Hyrule Warriors: Age of Calamity. Medan första spelet var en inte så särskilt lore-trogen spinoff blev Age of Calamity istället en officiell prequel till Breath of the Wild som sålt i närmare 20 miljoner ex till Switch.

Föga förvånande blev detta ett lyckokast för utgivaren Koei Tecmo (i Japan, i övriga delar av världen står Nintendo som utgivare). Man konstaterar nu (via VGC) att spelet är det bäst säljande någonsin av samtliga Warriors-titlar, med över 3,5 miljoner skeppade exemplar sedan november.

Notera att "skeppade" inte är lika med "sålda", men då Koei Tecmo säger att spelet slagit rekord borde det vara så. Tidigare rekordet hölls av Dynasty Warriors 4 med 2,2 miljoner exemplar.

Det har stått sig sedan 2003 så det var på tiden med ett ny rekordnotering.