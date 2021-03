Man tycker att påtvingat hemmasittande under pandemin borde vara lätt att fixa för en erfaren fängelsekund. Men inte för en förrymd brittisk rånare. Han och en vän gav sig in till Birmingham för att köpa ett Call of Duty att fördriva tiden i gömstället med.

Men han missade att utegångsförbud rådde, och två poliser stoppade sällskapet och frågade vad de gjorde ute.

– Jag är här för att köpa det nya Call of Duty eftersom jag inte kan sitta i nerstängning, svarade han.

När polisen sa att han skulle kolla upp uppgifterna, sparkade rymmaren honom i skrevet och försökte fly. Men han halkade och efter att ha fått pepparsprej i ansiktet och övermannats gav han upp, berättar West Midlands-polisen.

Det hela slutade med att fången fick återvända till fängelset. Och tack vare drygt ett och ett halvt års påbackning för rymningen och överfallet hinner han både läsa på om vad "lockdown" betyder och fundera ut vilket år han kommer kunna spela Call of Duty igen.