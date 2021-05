"They used to call me Prophet" är den minnesvärda replik som sparkar igång Crysis 2. Det är även en tweet som det officiella Crysis-kontot drog iväg för några timmar sedan, och visst sjutton kan det bara innebära en sak. Första Crysis fick sig en remaster förra året och nu verkar det vara dags för uppföljaren att också snyggas till.

Den första remastern fick ett blandat mottagande, och även om den berikades med ray tracing-effekter så kändes det att spelet hade några år på nacken. Inte blev det bättre av att prestandan var under all kritik, och inte ens ett RTX 3080 kunde klämma upp spelet i 60 fps med ray tracing i 4K. Med det sagt har Crytek nu patchat många av de inledande problemen.

Miljömässigt skiljer sig Crysis 2 en hel del från föregångaren och byter den vanliga djungeln mot storstadsdjungeln. Uppföljaren har även ett mer linjärt upplägg med mindre öppna banor, vilket inte riktigt gick hem hos de som önskat sig ett spel mer i linje med föregångaren. På det stora hela är det dock ett riktigt stabilt actionspel, och vi får hoppas att Crytek lyckas blåsa lite nytt liv i det och samtidigt undvika merparten av problemen hos remastern av det första spelet.