Electronic Arts uppger att det är dags att blicka mot framtiden för Need for Speed-serien, vilket innebär att en del gammalt ska lämnas vid vägkanten. I och med det kommer de att sluta sälja fem äldre spel i serien och dessutom stänga ner deras online-funktionalitet samt associerade in game-butiker. Spelen det rör sig om är:

Need for Speed Carbon

Need for Speed Undercover

Need for Speed Shift

Need for Speed Shift 2: Unleashed

Need for Speed The Run

På Reddit skriver EA att spelen från och med igår har tagits bort från olika digitala försäljningsplattformar, och 31 augusti kommer de sedermera att stänga online-funktionaliteten. Har man varma minnen av dessa spel är det med andra ord läge att bränna av några lopp med polarna innan det är för sent.

Anledningen bakom beslutet sägs vara att det helt enkelt inte finns tillräckligt många aktiva spelare för att det ska vara värt att hålla igång online-maskineriet. Man kommer dock givetvis kunna fortsätta att spela spelen offline även efter 31 augusti.