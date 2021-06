Om du känt av en distinkt brist på slow motion-dykande med fladdrande trenchcoats sedan Max Payne 2 så kan El Paso, Elsewhere vara värt att hålla ögonen på. Det utvecklas av indiestudion Strange Scaffold med Xalavier Nelson Jr. i spetsen, som bland annat har kioskvältare som Space Warlord Organ Trading Simulator och An Airport for Aliens Currently Run by Dogs på meritlistan.

Spelet utspelar sig inte helt oväntat i El Paso, Texas, där ett 2-våningshotell plötsligt fått 46 nya, underjordiska våningar över en natt. Som om det inte vore nog så är de även befolkade av bland annat varulvar och vampyrer. Det faller på vår trenchcoat-bärande hjälte att ta sig från våning till våning för att peppra sönder allt i sin väg.

Det grafiska för närmast tankarna till något på Playstation 2, men med moderna ljuseffekter som ger det visuella det där lilla extra. Vi lovas även "mer slow motion-dyk än du trodde det var möjligt att få in i ett enda spel", såväl som massor av förstörbara objekt i omgivningarna. Spelet ska släppas någon gång under 2022.