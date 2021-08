När Jett: The Far Shore avslöjades förra sommaren var det under samma show då vi för första gången fick se Playstation 5. Konsolen har vi som bekant fått, men ännu inte Jett. 5 oktober blir det ändring på den saken för spelet, som förutom PS5 även släpps till PS4 och pc (via Epic Store).

Övriga konsoler har inte nämnts, men vi ska i beräkning att Jett är konsoltidsexklusivt för Sony.

Jett: The Far Shore är ett smäckert sci-fi-äventyr, där tyngdpunkten ligger på filmiskt berättande. Trailern visar hur vi utforskar en ny värld via vårt skepp, noterar nya varelser, och även utforskar till fots. Det ser onekligen vackert eget ut och 5 oktober får vi se om Jett håller hela vägen.