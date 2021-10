Varje år tar svensk spelindustrins samordningorgan Dataspelsbranschen fram siffor över tillväxten och tillståndet - det så kallade Spelutvecklarindex. Årets upplaga bjuder på mysläsning för de som vurmar för svenska spelframgångar, och visar återigen på att lilla Sverige i allra högsta grad är en global spelare på vår favoritmarknad.

På bara tio år har man gått från en omsättning på 1,2 miljarder till 34,7 miljarder, och idag är hela 667 svenska bolag i färd med att skapa framtidens spelunderhållning.

Den fullständiga rapporten hittar ni här, men för den som inte orkar läsa allt har Dataspelbranschen tagit fram en behändig liten sammanfattning:

Branschkännaren Martin Lindell lyfter fram några av siffrorna via Twitter:

And the number of employees at games companies in Sweden grew to over 6500! pic.twitter.com/htlyEYbqnR