Under gårdagens State of Play från Playstation fick vi veta att JRPG-serien Star Ocean är på väg tillbaka. Spelet heter Star Ocean The Divine Force och utvecklas av Tri-Ace till Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och PC. Vi har inget skarpt släppdatum än, men någon gång under 2022 ska det vara dags.

Som vanligt är det en blandning av fantasy och science fiction som väntar, och i ett inlägg på Playstation-bloggen lockas vi med friheten att kunna flyga runt i omgivningarna, en handling som förändras baserat på våra val och snabb men samtidigt mäktig action. Spelvärlden sägs vara en av de största i serien någonsin, och striderna ser ut att utspela sig sömlöst från resten av världen snarare än i separata arenor.

Det vankas återigen två huvudsakliga protagonister, nämligen den självsäkra och vårdslösa kaptenen Raymond – från en högteknologisk sci fi-civilisation – och prinsessan Laeticia – från en underutvecklad fantasy-planet. Den brokiga skaran kompletteras sedan av Raymonds förste styrman Elena och Laeticias barndomsvän Albaird.

Någon gång under 2022 är det som sagt dags att segla ut på stjärnhavet.