Bortsett alla definitiva versioner och onlinespel kunde vi i torsdags för första gången på sexton år konstatera en release av ett helt nytt Age of Empires. Suget efter det var uppenbarligen stort.

73 928 samtidiga spelare på Steam (via SteamDB) låter kanske futtigt jämfört med stora drakar som New World, men jämfört med Age of Empires II: Definitive Edition är det en dubblering. Vi ska också ha i åtanke att Age of Empires IV ingår i Game Pass till pc, vilket gör att prenumeranter kan ta de av rts-festen utan extra kostnad. Detta påverkar mycket troligt Steam-statistiken.

83 procent av alla Steam-spelare ger tummen upp, och FZ-recensionen (3 av 5) var också positiv. Den hade kunnat vara ännu gladare om den nya utvecklaren Relic hade vågat lite mer.