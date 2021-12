Den 22 december smäller det. Den ursprungliga The Matrix-trilogin, där åtminstone den första filmen är en modern klassiker, ska få en uppföljare vid namn The Matrix Resurrections. Detta ska givetvis marknadsföras och slås mynt av på alla sätt och vis, och enligt en läcka ska ett av dessa sätt vara en "upplevelse" till Playstation 5.

Det är via Reddit vi fått reda på att någon varit och grävt i Playstation Networks backend (*tihi*) och där hittat en titel med en tillhörande bild. På bilden står det "The Matrix Awakens – An Unreal Engine 5 Experience", och utöver det faktum att den endast existerar till Playstation 5 så vet vi inget mer.

"Experience" antyder onekligen att det rör sig om något lite mer passivt eller begränsat än ett regelrätt spel, även om man ska aldrig säga aldrig. Kanske får vi en guidad tur av staden som breder ut sig på bilden? Eller någon form av VR-upplevelse där vi får välja piller, titta på deja vu-katter och pilla på smältande speglar?

För en liten blast from the past kommer här Tompas recension av Enter the Matrix från 2003.