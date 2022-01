Ovan ser ni den första titten på survival/action-spelet Forever Skies. Det utvecklas av nykomligen Far From Home, som består av utvecklare som jobbat med en hel del kända varumärken, som Dying Light, Divinity Original Sin, Outriders och League of Legends.

Spelet utspelar sig i en postapokalyptisk värld som ödelagts av en ekologisk katastrof. Men det är inte bara att ge sig in i ruinerna av civilisationen och roffa åt sig vad man vill, för världen är täckt av ett farligt dammoln – nästan som ett hav. För att segla på detta dammhav har vi ett luftskepp som vi ska få expandera och utveckla enligt eget tycke och smak.

Vi kommer att samla resurser, möta fiender och våga oss ner i det giftiga dammolnet för att jaga patogen för att bota en sjukdom som drabbat vår familj, såväl som att upptäcka vad som hände med världen.

Spelet ska släppas till pc och "next gen"-konsolerna, men ska innan dess komma till early access på Steam under 2022.