Att spela om äldre spel kan ofta leda till en del frustration eftersom de saknar en hel del funktioner vi idag tar för givet. Men två spel som nu blivit åtminstone lite mer användarvänliga är Little Big Adventure och Little Big Adventure 2 – eller Twinsen's Little Big Adventure Classic och Twinsen's Little Big Adventure 2 Classic, som de heter sedan en tid tillbaka.

Utvecklaren 2.21 skriver att Steam-versionerna (här och här) nu berikats med bland annat molnsparning, kontrollstöd, möjlighet att mappa om kontrollerna, achievements och alternativet att spela i fönsterläge. En förändring som påverkar själva spelmekaniken är new game+, som alltså låter oss spela om spelen med kraftfulla vapen man vanligtvis får långt senare.

Uppdateringarna är som sagt redan tillgängliga på Steam, och versionerna av spelen på GoG och Luna ska också få dem inom kort.

Tycker man fortfarande att spelen känns för gamla så ska serien glädjande nog få en reboot. Det var inledningsvis meningen att 2.21 skulle göra ett tredje spel i serien, men eftersom det är ett någorlunda obskyrt varumärke idag beslutade de sig för att det istället var bäst att börja om från början.