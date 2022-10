Planet of Lana från den svenska utvecklaren Wishfully utnämndes till "Bäst på Gamescom" av FZ:s utsände Fredrik Eriksson (läs hans förhandstitt). Efter en försening kommer det tyvärr inte att släppas i år, men nu har vi fått en matig genomgång av det, vilket lär göra väntan både lättare och svårare.

Den 19 minuter långa videon kommenteras av Adam Stjärnljus (strålande namn) och Klas Martin Eriksson från Wishfully, och de berättar bland annat att de skapat ett eget språk för invånarna i spelvärlden. Det blir dock inga undertexter, utan man får tolka tonläge och kroppsspråk för att förstå vad som kommuniceras.

De berättar även att de varit sparsamma med musiken, eftersom de vill att spelvärldens naturliga ljud ska förmedla atmosfären, medan kortare musikaliska inslag förhöjer väl valda tillfällen. Kompositören är för övrigt Takeshi Furukawa, som står bakom musiken till bland annat The Last Guardian. Han kontaktade på eget bevåg Wishfully för att erbjuda sina tjänster efter att ha sett en konceptskiss för Planet of Lana och blivit väldigt imponerad.

Huvudkaraktären heter Lana, som hyfsat tidigt i spelet slår följe med vad vi tidigare hänvisat till som en kattpotatis, som heter Mui. Lana kan ge olika kommandon till Mui, vilket används för att lösa spelets pussel och ta sig runt i världen.

Planet of Lana ska släppas våren 2023 till pc, Xbox One och Xbox Series X/S.