16 januari har HBO:s The Last of Us premiär, och de flesta är rörande överens om att i alla fall första spelet har sylvass story. Craig Mazin, en av HBO-seriens kreatörer, drar det steget längre.

It's an open-and-shut case: this is the greatest story that has ever been told in video games.

Det uttrycker Mazin i en intervju med Empire, och han menar att detta till viss del beror på att huvudpersonerna är vanliga människor, snarare än "larger-than-life-karaktärer". Huruvida Pedro Pascal (Joel) och Bella Ramsey (Ellie) hittar samma ton i HBO-serien återstår att se 16 januari.

Gällande spelserien The Last of Us puttrar det just nu här och där. The Last of Us Part I kommer till pc den 3 mars, medan fristående multiplayer till tvåan är under Naughty Dog-utveckling.