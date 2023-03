Brittiska BAFTA har återigen anordnat sin spelgala, och på förhand har det sett riktigt lovande ut för God of War Ragnarok, som nominerades i 11 av totalt 18 kategorier. Och många vinster blev det för Kratos & Co. – fler än något annat spel faktiskt – men det tyngsta, Best Game, var det istället uppstickaren Vampire Survivors som knep.

Ett ordentligt plåster på såren för Ragnarök är dock att det vann EE Game of the Year, som är den enda kategorin där allmänheten röstar fram vinnaren. De andra vinnarna inkluderade bland annat Tunic för Bästa debutspel, Elden Ring för sin multiplayer och Horizon Forbidden West för sin tekniska prestation. Den fullständiga listan ser ni nedan.