Nintendo meddelar via twitter att de kommer hålla en live-stream från Nintendo Treehouse i samband med (den stora) releasen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Eventet hålls från New York och börjar några timmar innan midnatt då spelet släpps.

Den efterlängtade Zelda-uppföljaren släpps den 12:e maj, vilket är på fredag till veckan. Alla Zelda-fans här på FZ som tycker veckan går för sakta kan hoppa in här och diskutera Zelda medan de väntar på Dagen Z.