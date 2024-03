Detta är tredje och sista delen av topplistan. Den första hittar du här, och den andra här.

Efter att i går och i förrgår börjat räkna ner tidernas trettio bästa svenska spel har vi nått finalen. Det är nu det händer. Kvar återstår topp tio och de absolut bästa svenska spelen.

Legenderna radar upp sig, men bara en kommer gå segrande ur det blågula slaget.

Kanske håller du inte med. Det är okej, för det här är tyckande. Kanske vill du skriva om listan? Och javisst – du ska få chansen att ta saken i egna händer. Under nästa vecka är det dags för er FZ-läsare att rösta fram de trettio bästa svenska spelen genom tiderna. Missa inte att göra din röst hörd. Möjligen blir det stora omkullkastningar jämfört med FZ-redaktionen. Det är oklart.

En sak är dock solklar: vi får fira svenska spelundret ytterligare en stund. Inte oss emot.

Valheim Release: 2021 (early access)

Format: Pc, Xbox Series Mycket survival-vatten flyter under Steam-broarna. Det är trångt i genren och det behövs både skicklighet och lyckosam tajming för att höras genom bruset. Spel blossar upp för att snabbt slockna. De kommer, de spelas, de glöms bort. Valheim, däremot, har visat sig vara en konstant. När det slog igenom över en natt väntade man sig kanske en dagslända, men Valheim har tvärtemot knegat på. Det vikingainspirerade sagoäventyret är en överlevare. Det gjorde det igår, gör det idag och – törs vi lova – kommer göra det imorgon. Att genren är trång med enorm konkurrens är sant, men en av dem som konkurrerar allra bäst är Valheim.

GTR 2

Release: 2006

Format: Pc

I en tid när ordet "bilspel" mest bestod av av Need for Speeds årliga arkadutbrott var Simbins banracers ett reningsbad för folk som gillar trovärdig bilkörning. Studions två första försök – GTR och GT Legends – var svinbra, men det var med GTR 2 som bitarna verkligen föll på plats. Man filade bort de vassaste kanterna på svårighetsgraden, körkänslan satt som ett skott i krysset och trovärdigheten klev upp på en nivå få racers kunde mäta sig med. Det var ett enastående bilspel, inte minst för att det var… trovärdigt.

Tillsammans med Logitechs samtida racingrattar blev GTR 2 en bro mellan dåtid och dagens simracing-spel. Vem hade väl trott att så stora evolutionära kliv skulle tas på Västgötaslätten?

Soma Release: 2015

Format: Pc, PS4, Xbox One "Soma flyttar den yttre skräcken in i dig själv. I ditt eget jag. Vem det nu är" Det var nog många som trodde att Amnesia var och skulle förbli Frictionals magnum opus. Psykologisk tärande skräck utan pardon, men vad händer om skräcken tvingas samsas med existentiell ångest? Då händer Soma. Långt under Atlantens stormiga yta pågår en annan slags storm. En tystare storm, men knappast mindre dramatisk. Tvärtom. Känslorna som rörs upp inombords stannar kvar. Vi är vana vid att spel är en kamp, en strävan att ta sig från start till mål. Men vad händer med kampen om den blir meningslös? Kan man hitta någon mening när ingenting finns kvar? Det låter som en paradox, att något meningslöst också är ett av de bästa spelen vi fått fram i vårt land. Men ni som vet, ni vet. Soma flyttar den yttre skräcken in i dig själv. I ditt eget jag. Vem det nu är. FZ:s recension

Europa Universalis IV

Release: 2013

Format: Pc

I fjol fyllde Europa Universalis 4 tio år. I en uppföljarglad spelvärld är det märkligt att vi inte sett (krut)röken av en femma. Men å andra sidan, vad ska vi med den till? Fyran fortsätter gå som grand strategy-tåget. Ett fyrverkeri av krigföring, diplomati, handel och kolonisering från 1444 till 1821. En resa på nästan 400 år. Fasen vet om vi inte kommer spela det lika länge?

Det blir liksom aldrig gammalt att smälta samman med en nation och härska och kämpa, vinna och förlora. Det borde inte gå att blanda historiens korrekta vingslag med den enorma frihet vi får. Europa Universalis 4 visar att det går alldeles utmärkt. Bara ett århundrade till...

Pinball Dreams Release: 1992

Format: Amiga, Atari, pc, m.fl. Det svenska spelundret är berättelsen om en flipperkula. Pinball Dreams är ett "sliding door"-ögonblick för hela den svenska spelbranschen. Vad hade hänt om kvartetten som senare skulle grunda Dice och ge oss Battlefield hade låtit Pinball Dreams stanna vid en dröm? En mardrömstanke. Och en som vi lyckligtvis slipper tänka då Pinball Dreams satte bollen kulan i rullning. I sin egen rätt är det ett fantastiskt flipperspel, med rätt flipperkänsla. Inget mindre än ett smärre underverk i nådens år 1992 till Amiga. Känslan! Musiken! Ignition! Steel Wheel! Beat Box! Nightmare! På den här listan har vi många spel som antingen är ikoniska eller helt enkelt exceptionellt bra. Pinball Dreams är både och. Det är lika mycket en tidig som tidlös triumf.

It Takes Two

Release: 2021

Format: Pc, Playstation, Xbox, Switch

I A Way Out var Joef Fares något på spåren med sin kompromisslösa co-op. Tyvärr kompromissade man med annat och resultatet var kantigt och ojämnt. Men om A Way Out var betan så är It Takes Two 2.0-visionen. Hjärta och hjärna. Lek och allvar. Du och jag.

It Takes Two handlar om äkta paret Cody och May som beslutat sig för att skiljas. Men innan tragedin är ett faktum tar magin vid. Paret på dekis dras in i lekfulla världar, från fantasy till sci-fi, och det spelmekaniska har precis samma spännvidd. Pussel, action, äventyr, split-screen, 2d-plattformande och – ja, du fattar. Det här är ett kreativt kaos på rätt sätt.

I sitt tredje spel är Fares redan en bättre spelregissör än de flesta andra. Han vågar tänja på gränserna och omkullkasta föreställningar. Och det bästa? Han har faktiskt bara börjat.

Battlefield 2 Release: 2005

Format: Pc Två gånger tidigare hade Dice visat hur hysteriskt jäkla kul det är när två lag går loss på varandra med flygfarkoster, tanks och infanteri. Battlefield 2:s stora merit är att det skapade en ordning i detta kaos. Nya Squad-, Commander- och kommunikationssytem gav taktiskt lagda krigare chans att leda striderna både små- och storskalit, och plötsligt hade kriget en hjärna. Det gör att BF2 har ett mycket starkare släktskap med nutida krigsspel än föregångarna, där rötterna tydligt sitter i 90-tales fps-jord. Dice hann förbättra spelserien enormt mycket på bara tre år från seriedebuten. Kommunikation och strategiska verktyg gjorde som sagt massor för spelet, men också saker som att de mer defensiva soldatrollerna belönades. Dice hade blivit mer vuxna, och det gjorde Battlefield 2 till ett mognare spel. En shooter med hjärna, om du så vill. FZ:s recension

The Chronicles of Riddick: Escape From Butcher Bay

Release: 2004

Format: Xbox, pc

2004: vilket JÄKLA spelår det var! Half-Life 2, GTA: San Andreas, WoW, Far Cry, MGS 3, Halo 2. Att som relativt oprövad utvecklare ge dessa en match med ett spel löst baserat på en film, och med macho-muskelberget Vin Diesel i huvudrollen, är än i dag svårt att ta till sig.

Men Starbreeze-folket hade en fingertoppskänsla som få andra, och Riddick är långt mer än ett actionspel där du ska rymma från galaxens hårdaste fängelse. Med absolut gehör för hur kamera och gränssnitt bygger stämning skapade Uppsalaborna ett spel som närapå skapar fysisk smärta varje gång en knytnäve landar i Riddicks stackars skalle.

Det är avskalat och kontrastrikt, snortight och brutalt, och växlingen mellan ljus och skuggor bygger en stämning med samma densitet som i svarta hål. Riddick är ett spel som lämnar blodsmak i munnen. Att det här byggdes av samma folk som senare gjorde de moderna, ohyggligt stilsäkra Wolfenstein-spelen förvånar inte ett dugg.

Battlefield 1942 Release: 2002

Format: Pc Vissa saker minns man livet ut. 11 september. Palmemordet. Första spel-pc:n. VM-bronset '94. Och det där första besöket på Wake Island. Det var ett gamerns motsvarighet till frälsning att från byn på den där hästskoformade ön först stjäla en jeep, sen komma över en stridsvagn för att sen inse att det fanns flygplan... kunde de också stjälas?! Battlefield 1942 var lika betydelsefullt för multiplayer-krigare som GTA 3 var för open world för solospelare. Varken skalan eller möjligheterna liknade någonting som fanns då. Codename Eagle bar fram idéerna, men det var i BF1942 de kunde blomma ut. Efter sig lämnade spelet en standard som multiplayer-shooters än i dag sneglar på. Ett litet steg för en soldat. Men ett jättekliv för den svenska spelbranschen. FZ:s recension

Minecraft

Release: 2011

Format: Det mesta

Om ordet "revolution" ska användas någon gång i dessa texter om de bästa svenska spelen så är det nu. För Minecraft har förändrat spel, spelbransch och spelare i grunden. Hur spel görs, hur de säljs, hur vi spelar dem, vad ett spel är, vad man kan göra med ett spel, vilka som spelar...

Receptet för denna framgångssaga är ett digitalt pussel med oändligt många bitar. För en gångs skull känns klyschan "Fantasin sätter gränserna" på sin plats. För mängder av Minecraft-spelare har genom åren skapat det mesta du kan tänka dig: från Eiffeltorn och undersköna grönskande landskap i solnedgång till Dödsstjäror, Dark Souls-världar och fungerande datorer. Tänk att man kan bygga en faktisk dator i ett spel! Och att en fyrkantig sol kan värma så gott!

Men du behöver inte vara ett kreativt geni för att uppskatta Minecraft, för om inte annat så visar försäljningen – drygt 300 miljoner – att det är ett spel för alla. Det funkar lika bra som läroverktyg i skolan, en väg in i gaming för riktigt unga, som en social hubb, med mera, så oändligt med mera. Och, icke att förglömma, som ett vanligt spel där du letar och gräver, samlar och bygger, för att slutligen ställas mot Ender-draken.

Vem hade kunnat tro allt detta om ett litet projekt ihopbyggt av några få människor, släppt och sålt helt utan marknadsföring? Ingen – varken Notch eller någon annan där på det unga Mojang kunde ana vilka effekter Minecraft få på en hel värld.

Och det är svårt att tro att något liknande ska kunna ske igen. Men – om svenska spelutvecklare lärt oss något genom åren så är det att allt är möjligt.