Sony och Microsoft har gjort det, och Nintendo gör det åtminstone med Zelda: Tears of the Kingdom. Höjer spelpriserna, alltså. Det antyds att Sega framöver kan gå från 60 till 70 dollar för vissa releaser. Kort sagt: en prisökning på runt hundra kronor. I en Q&A (via VGC) säger Sega Sammy-vd:n Haruki Satomi och finanschefen Koichi Fukazawa att detta ska utvärderas på Sega.

Vi skulle vilja utvärdera priserna för titlarna som vi tror är aktuella för prishöjningarna, samtidigt som vi håller ett öga på branschutvecklingen.

Spel motsvarande Sonic Frontiers skulle mycket väl kunna få ett högre pris. Det har hittills sålt i drygt 3,2 miljoner exemplar. Det kostade 60 dollar när det släpptes, men om uppföljare blir 10 dollar dyrare kan det förstås innebära ännu större pengar för Sega. Gotta go fast. Gotta earn cash.