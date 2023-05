Vår svenska karatesparkare Dolph Lundgren råkade avslöja att han har en roll i en kommande Witcher-serie på Netflix. Uttalande kommer från en intervju i Aftonbladet där han bland annat tragiskt berättar om att han har lungcancer. Där säger han att han nyligen varit i Sydafrika och spelat in en Witcher-serie.

Det spekulerades vidare bland fansen i att det är en spin-off på Witcher-serien som kommer handlar om tjuvgruppen ”the Rats”. Råttorna introducerades i Andrzej Sapkowski’s bok Time of the Contempt och den tredje säsongen av the Witcher ska ha plockat delar av den boken. Att då introducera tjuvarna och sen göra en spin-off låter ganska logiskt. Vidare kanske det finns en chans att Dolph även dyker upp en snabbis i s3 av the Witcher.

Inget om Lundgrens roll är ännu officiellt så därför hamnar detta på rykteshögen tillsvidare. Vilken roll tror ni att Dolph skulle kunna ha i serien?