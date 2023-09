2020 hade knappt hunnit bli 2021 när bomben briserade: svenska Wolfenstein-studion Machinegames gör ett Indiana Jones-spel. Trots att det gått drygt 2,5 år sedan dess vet vi ytterst lite om spelet, men kanske ändras det under 2024? Todd Howard berättar kort för Esquire:

Vi hörs nästa år.

Det låter förstås lovande. Eventuellt får vi ett ordentligt Indiana Jones-avslöjande under 2024. Kanske lagom till sommarens Xbox-show? Vi får se. Todd lämnar oss med några gåtfulla ord.

Jag är ett stort Indiana Jones-fan. Serien kan tas till spelmediet på ett unikt vis. Spelet handlar uppenbarligen om: du utforskar saker. Det handlar om Indiana Jones. Så om du spelar, hur känner du att du verkligen spelar honom, snarare än att bara titta.

Det ska vara allt Todd får avslöja i nuläget.

Historiskt sett finns det en del gedigna Indiana Jones-spel i en rad olika genrer. 2d-plattformaren Indiana Jones' Greatest Adventures, actionäventyret Indiana Jones And The Emperor's Tomb, ett par Lego-spel och – kanske framför allt – Lucasarts Indiana Jones And The Fate Of Atlantis.

Vilket slags spel Machinegames titel blir återstår att se.