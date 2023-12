FPS-spelet The Finals och dess imponerande förstörelse lockade många spelare till sina tester, och under natten närvarade det vid The Game Awards.

Där visades inte bara en trailer upp, utan svenska Embark Studios meddelade även att spelet släpps nu. Japp, bara att dra in på Steam, Playstation eller Xbox och ladda hem spelet, och man behöver inte pröjsa en spänn, eftersom det är free-to-play.

The Finals är ett multiplayer-FPS där det inte bara gäller att eliminera motståndarna, utan snarare att hitta kassaskåp och ta dem till specifika stationer för att lägga beslag på poängen. Detta görs helst genom att riva halva kartan, för just förstörelse är en punkt där spelet verkligen imponerar.