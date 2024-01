MMO-rollspelet City of Heroes lanserades 2004 för att sedan stänga ned sina servrar åtta år senare. Under sin tid på marknaden skapade spelet en dedikerad fanskara som fortsatte att hålla spelet i liv via privata servar efter spelet officiella död. Detta med privata servrar är som bekant en legal gråzon som oftast ändå slutar med att dessa servrar plockas ned på grund av rättigheterna. Men i detta fall så har nu utvecklarna bakom City of Heroes get en av privat servrarna tillåtelse att fortsätta leva.

Servern går under namnet Homecoming och enligt utvecklarna bakom fan-projektet så har NCSoft get dem två tummar upp att fortsätta hålla spelet i liv. NCsoft ger dessutom utvecklarna av Homecoming en officiell licens så det ska gå att fortsätta upprätthålla servern utan legala problem.