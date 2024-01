Självklart har "AI" letat sig in i skärmar, tv-apparater och annat som visas upp under den pågående CES-mässan. En av de deltagande aktörerna är MSI, som har visat upp skärmen MEG 321URX QD-OLED och dess funktion SkySight, som använder AI för att analysera ens minikarta i spel som League of Legends och sedan markera varifrån fienderna är på väg i det faktiska spelet.

Folk är oense om huruvida detta kan anses vara fusk, eftersom informationen som visas å ena sidan är tillgänglig för alla spelare via minikartan, men å andra sidan otvivelaktigt ger spelare som använder SkySight ett övertag, eftersom fiendernas positioner blir avsevärt tydligare och man inte behöver snegla på minikartan. Skärmen har även en ljuslist i nederkanten som kan synkas med spelarens hälsomätare.

Om det skulle anses vara fusk är det heller inte något som kan upptäckas av spelklienten, eftersom allt sker helt och hållet i skärmen.